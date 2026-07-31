UAEMéx abre apoyo alimentario de $2,500 para estudiantes con dificultades económicas en agosto 2026: así es el registro en línea y requisitos a cumplir

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) abrió la convocatoria del Apoyo a la Alimentación Otoño 2026, con el que estudiantes de nivel medio superior y superior podrán recibir $2,500 pesos. El registro se hace en línea a partir de agosto, y para acceder es necesario cumplir con ciertos requisitos y entregar documentación específica.

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¿Cómo es el registro en línea para el apoyo alimentario de la UAEMéx?

El registro de la solicitud para este apoyo alimentario de la UAEMéx debe realizarse a través del sitio sibecas.uaemex.mx, del 17 al 21 de agosto. Allí, los postulantes al apoyo deben ingresar con usuario y contraseña.

Después de la revisión de las solicitudes, la UAEMéx publicará los resultados el 11 de septiembre. En tanto, la dispersión de los pagos se realizará el 30 de octubre.

Según comunicaron, este apoyo forma parte de los compromisos que las autoridades universitarias adquirieron con los estudiantes tras las mesas de diálogo sostenidas en Toluca. La secretaria de Finanzas de la UAEMéx, Miriam Sierra López, informó en una de esas mesas que para 2026 se asignaron 5.5 millones de pesos para operar la beca alimentaria; de ese monto, 2.6 millones ya se ejercieron durante el semestre 2026 A, mientras que los 2.9 millones restantes se aplicarán en el semestre 2026 B.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el apoyo alimentario de la UAEMéx?

Al Apoyo a la Alimentación Otoño 2026 pueden acceder los alumnos inscritos en modalidad presencial, en preparatorias, organismos académicos, centros universitarios o unidades académicas profesionales, que presenten condiciones socioeconómicas que dificulten su acceso a una alimentación adecuada.

Los solicitantes deben estar inscritos en el periodo regular Otoño 2026, acreditar su situación socioeconómica y no contar, durante el mismo periodo escolar, con otro apoyo otorgado por la institución.

En cuanto a documentación, se debe presentar:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

vigente (INE o pasaporte) Comprobante de domicilio

Carta de exposición de motivos

Comprobante de ingresos del estudiante, padre, madre o tutor

del estudiante, padre, madre o tutor Constancia de vigencia de derechos del IMSS

Para el otorgamiento, la UAEMéx señaló que dará prioridad a quienes vivan en comunidades rurales, semiurbanas o de difícil acceso, tengan un ingreso familiar insuficiente para cubrir necesidades básicas, o sean estudiantes foráneos o inmigrantes que carezcan de apoyo.

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