Es oficial en Jalisco: si tu placa termina en 6 tienes hasta esta fecha de agosto 2026 para verificar o pagarás más caro el trámite

El Programa de Verificación Responsable avanza mes con mes según el calendario oficial de placas, y julio y agosto de 2026 corresponden al bloque con terminación numérica 6 en Jalisco. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial confirma que el trámite cuesta 500 pesos dentro del periodo asignado, monto que sube a 550 pesos si el conductor acude fuera de tiempo.

El beneficio de verificación sin costo se mantiene vigente para quienes ya cubrieron el refrendo vehicular correspondiente a 2026. La obligación a verificar antes del 31 de agosto aplica a autos particulares y de carga que circulan de forma permanente en el estado, mientras que motocicletas y otros vehículos quedan fuera de esta exigencia por ley.

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¿Cómo agendar la verificación vehicular en Jalisco si tu placa termina en 6?

El trámite se gestiona únicamente a través del portal oficial de Verificación Responsable, donde el propietario captura los datos de su unidad. El sistema solicita la información del vehículo, los datos del titular y la tarjeta de circulación vigente antes de asignar fecha, horario y centro de verificación disponible.

Ingresar al portal oficial de Verificación Responsable de Jalisco

Capturar placa, número de serie (NIV), correo y teléfono

Realizar el pago en línea con tarjeta bancaria (si no aplica el beneficio de refrendo)

Elegir centro de verificación, fecha y horario disponibles

Guardar el comprobante digital o impreso para el día de la cita

Una vez agendada la cita, el sistema genera un comprobante que el conductor debe presentar impreso o digital el día de la revisión. No todos los vehículos entran en este esquema, pues la normativa estatal exime a varias categorías del parque vehicular.

Vehículos del año en curso o del año siguiente

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con placas federales

Autos clásicos reconocidos por la autoridad

Motocicletas y maquinaria de construcción

Con la cita confirmada y el comprobante de pago en mano, el propietario solo debe presentarse en la fecha asignada. El centro de verificación revisa las emisiones del vehículo y entrega el holograma correspondiente si el auto cumple con los límites permitidos.

¿Qué pasa si no verificas tu auto a tiempo en Jalisco?

El incremento de 500 a 550 pesos aplica de forma automática a quienes agendan su cita fuera del bimestre asignado por su terminación de placa. La diferencia no representa una multa, sino un recargo por atención extemporánea dentro del mismo programa de verificación.

Más allá del recargo económico, circular sin el comprobante vigente puede derivar en sanciones administrativas adicionales, de acuerdo con la normativa estatal de movilidad. Por eso las autoridades recomiendan agendar con anticipación dentro del periodo julio-agosto asignado al grupo con terminación 6.

El programa continúa vigente durante el resto de 2026 para las demás terminaciones de placa, que avanzan de forma escalonada mes con mes. Verificar a tiempo evita el recargo y garantiza el holograma vigente durante todo el año en curso.

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