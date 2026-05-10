Es oficial en Nuevo León: autos de otros estados necesitarán este documento gratuito para circular

El estado de Nuevo León aprobó una reforma que impacta directamente a los vehículos con placas de otras entidades. Según la nueva medida, todos aquellos conductores de otros estados tendrán que tramitar un permiso temporal para poder circular sin restricciones.

Aunque el documento no tiene costo, forma parte de cambios más amplios en la legislación estatal en materia de movilidad, por lo que su aplicación dependerá de lineamientos específicos y su publicación oficial.

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¿Qué documento necesitarán los autos de otros estados en Nuevo León?

Según la nueva reforma, se contempla la creación de un permiso turístico obligatorio para vehículos foráneos que circulen en Nuevo León. Este documento será emitido por el Instituto de Control Vehicular y podrá tramitarse tanto en línea como de manera presencial.

El permiso estará vinculado a las placas del vehículo, será individual y no podrá transferirse a otra unidad. Su objetivo es regular la circulación de autos provenientes de otras entidades dentro del estado.

Permiso temporal de circulación para vehículos foráneos. El trámite se puede realizar de manera presencial o a través de internet. (Getty Images | ICV)

¿Cuánto tiempo dura el permiso y qué pasa si se excede?

La autorización tendrá una duración variable de entre 1 y 30 días por año, dependiendo del tiempo que el vehículo permanezca en el estado. Durante ese periodo, los automovilistas podrán circular sin limitaciones.

Si el plazo se agota y el vehículo continúa en Nuevo León, será necesario realizar el registro correspondiente en la entidad, de acuerdo con lo establecido en la reforma. La reforma también apunta a mantener un mayor control sobre el parque vehicular en el marco de la celebración de la Copa del Mundo en Monterrey.

¿Cuándo entra en vigor y qué requisitos se necesitan?

La medida entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, ya que forma parte de una modificación más amplia a la Ley de Movilidad que incluye distintos ajustes en materia de transporte y regulación vehicular.

Para tramitar el permiso, se deberá contar con:

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de circulación

Identificación oficial

Seguro del vehículo

Estos requisitos serán necesarios para completar el proceso cuando el sistema sea habilitado por las autoridades.

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