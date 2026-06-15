Cambian las reglas en los aeropuertos y así impactará en Querétaro: las aerolíneas están obligadas a cumplir este requisito

Las reglas para operar vuelos en México acaban de cambiar y Querétaro también forma parte de los estados donde comenzarán a aplicarse las nuevas disposiciones. Aunque la mayoría de los pasajeros probablemente no notará diferencias inmediatas, las aerolíneas sí enfrentarán nuevas condiciones para conservar sus horarios de aterrizaje y despegue.

Las modificaciones forman parte de una reforma al Reglamento de la Ley de Aeropuertos que redefine la forma en que se administran los espacios disponibles en las terminales aéreas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las aerolíneas ya no podrán conservar horarios sin utilizarlos

Uno de los puntos centrales de la reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que las compañías deberán utilizar al menos 80 por ciento de los horarios de vuelo que tengan asignados para conservar su prioridad sobre esos espacios en temporadas posteriores.

En otras palabras, una aerolínea que mantenga horarios reservados pero los opere de forma irregular podría perder la ventaja que tenía para seguir utilizándolos. La intención es evitar que existan espacios bloqueados mientras otras empresas buscan acceso a ellos.

Además, las autoridades podrán identificar casos de uso indebido cuando una compañía conserve horarios que en realidad no tiene previsto operar.

DOF: 09/06/2026

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.



La reforma al Reglamento de la Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2026, forma parte del proceso de… pic.twitter.com/3vX1HVQgkT — Edith Roque (@ERoqueH) June 10, 2026

Querétaro entra en la nueva clasificación de aeropuertos

La reforma también crea nuevos niveles para clasificar a los aeropuertos del país según su capacidad operativa y grado de saturación.

Bajo este esquema, las terminales podrán ser consideradas como no saturadas, con potencial de saturación o en condiciones de saturación. La clasificación dependerá de factores como la capacidad de las pistas, calles de rodaje, plataformas y la cantidad de pasajeros que pueden atender sus instalaciones.

Estas reglas también aplicarán al Aeropuerto Internacional de Querétaro, que deberá ser evaluado bajo los nuevos criterios establecidos por la autoridad aeronáutica federal.

Habrá más oportunidades para nuevas aerolíneas

Otro de los cambios busca evitar que unas cuantas empresas concentren la mayoría de los horarios disponibles en determinados aeropuertos.

La reforma establece que parte de los espacios que integren las reservas de horarios deberán destinarse prioritariamente a nuevas aerolíneas o a compañías con una presencia limitada dentro de una terminal aérea determinada.

Con ello se pretende fomentar una mayor competencia y facilitar la entrada de nuevos participantes al mercado.

También endurecen las reglas para las empresas con adeudos

Las compañías que mantengan pagos pendientes por servicios aeroportuarios o de navegación aérea podrían enfrentar nuevas restricciones.

De acuerdo con las modificaciones, los administradores aeroportuarios podrán rechazar solicitudes de horarios adicionales cuando existan adeudos vencidos relacionados con la operación aérea.

La medida busca que las empresas mantengan al corriente sus obligaciones antes de solicitar nuevos espacios para operar vuelos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.