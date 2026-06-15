Querétaro castigará con multas, corralón y hasta arresto a quienes cometan esta infracción con su auto

Las calles de Querétaro no son una pista de carreras, y la ley lo deja muy claro. Conductores que decidan hacer alarde de su auto con maniobras de riesgo frente a otros pueden terminar con una gran multa, el día sin vehículo, sin libertad y con su licencia comprometida.

La infracción aplica tanto a organizadores como a participantes. No importa si el conductor improvisa solo o forma parte de un grupo: la norma no distingue y la sanción llega de todas formas.

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¿Qué multas aplica Querétaro a las carreras ilegales y acrobacias en la vía pública?

El artículo 66, fracción II del reglamento de tránsito del estado castiga a quien organice o participe en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y demás maniobras de riesgo en vías públicas. La norma establece una sanción económica de entre 21 y 30 UMAs, equivalente a un rango de $2,463.51 a $3,519.30 pesos al valor vigente de $117.31 por UMA (INEGI 2026).

Pero el golpe económico no es lo único que espera al infractor. El vehículo va directo al corralón sin importar el modelo ni el año, y el conductor enfrenta un arresto administrativo de entre 20 y 36 horas inconmutables, es decir, sin posibilidad de pagar para salir antes.

La sanción también deja huella en el historial del conductor. Seis puntos de penalización se acumulan en la licencia por cada infracción de este tipo, lo que acerca al automovilista a una suspensión definitiva del permiso para conducir en el estado.

Conducir ebrio en California: Cuánto tiempo podrías estar detenido Arresto de hasta 36 horas sin posibilidad de pago: la sanción más dura de Querétaro para acrobacias en auto. (Envato)

¿Por qué Querétaro endurece las sanciones contra carreras ilegales?

Las competencias ilegales y las acrobacias vehiculares representan un riesgo directo para peatones, ciclistas y otros conductores. La vía pública no admite excepciones cuando se trata de seguridad vial: cualquier maniobra que ponga en riesgo la integridad de terceros activa el protocolo de sanción completo.

El carácter inconmutable del arresto es el elemento más disuasivo del esquema. No hay multa que lo sustituya ni gestión que lo evite: el infractor cumple las horas en el lugar que determine la autoridad, sin negociación posible.

Conocer estas consecuencias antes de tomar cualquier decisión en la calle marca la diferencia. Si un conductor presencia este tipo de eventos y decide no participar, actúa conforme a la ley y protege su licencia, su bolsillo y su libertad.

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