Adiós a este truco para las cámaras: Jalisco aplicará multas altísimas a quienes circulen con estas placas

Las cámaras de fotomultas en Jalisco detectan cada vez con más precisión a los conductores que intentan esquivar sanciones. La práctica de manipular las placas para volverse invisibles ante los lentes tiene los días contados en la entidad.

A partir de ahora, Jalisco aplicará multas que golpean fuerte al bolsillo. El truco con las cámaras que muchos automovilistas usaban como atajo se convirtió en la jugada más cara que pueden hacer al volante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pagarán las multas más severas en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco apunta directo contra quienes circulen con estas placas: las que están tapadas, alteradas o cubiertas con cualquier objeto o material que impida leer los números. También entran los autos que llevan placas adicionales fuera de las autorizadas.

El Artículo 374, fracción I establece sanciones de entre 150 y 200 UMA. Traducido a pesos, son multas altísimas que van de $16.996,50 a $22.662, dependiendo de la gravedad del caso.

El monto sale del valor actual de la UMA, fijado en $113,31 pesos. La autoridad calcula la sanción según cómo se haya manipulado la placa y qué tan deliberada haya sido la intención de ocultar la identificación del vehículo.

Cambio de placas en Jalisco: Anuncian nuevos módulos y cuáles no podrán canjearse Si tapas el número o le agregas objetos para evitar las fotomultas, serás sancionado severamente en Jalisco. (Getty Images)

¿Por qué Jalisco endurece la mano contra este truco?

El operativo apunta contra una práctica conocida: tapar las placas con stickers, marcos opacos, papel o materiales reflectivos para que las cámaras de fotomultas no registren los números. Lo que parecía una salida fácil ahora cuesta más que cualquier infracción común.

La medida también alcanza a quienes circulen con placas adicionales, una modalidad usada para confundir a los sistemas de detección automática. La ley considera ambos casos como una alteración deliberada de la identificación oficial del vehículo.

Las autoridades de Jalisco buscan cerrar el circuito: cámaras más sensibles, sanciones más caras y revisiones presenciales en puntos estratégicos. El mensaje para los automovilistas es claro: el truco se acabó y ahora sale carísimo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.