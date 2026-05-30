Es ley en Jalisco: multarán a los conductores que circulen en doble y tercer fila

Las calles del estado de Jalisco aplican un ordenamiento vial estricto debido a las recientes modificaciones legales. Las autoridades estatales buscan reducir los embotellamientos provocados por automovilistas que bloquean las avenidas principales.

La nueva normativa de tránsito afecta directamente la billetera de quienes ignoran los carriles correspondientes en la vía pública. La sanción administrativa se aplica de inmediato tras la detección de la falta por parte de los oficiales.

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¿A cuánto asciende la multa por esta falta vial en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco estipula el castigo en su Artículo 363, fracción VI. La reforma sanciona a la persona conductora que circule en doble y tercer fila para dar vuelta con flecha de semáforo.

Los oficiales de tránsito imponen penalizaciones que van desde las 10 hasta las 30 UMA (Unidades de Medida y Actualización). El valor de la UMA vigente equivale a $117.31 pesos, por lo que el infractor desembolsa una cantidad considerable de dinero por cometer esta infracción.

El costo real de la multa oscila entre los $1,173.10 pesos y los $3,519.30 pesos mexicanos. Los agentes viales retiran los vehículos de circulación si los implicados obstaculizan por completo el flujo en los cruces congestionados.

La Secretaría de Transporte estatal desplegará operativos preventivos para vigilar las zonas con mayor afluencia de coches. Los puntos críticos incluyen las intersecciones principales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y vías de alta velocidad.

Aprende a estacionar como un verdadero profesional Conductores deben formarse correctamente en la fila asignada para evitar sanciones. (Getty Images)

Recomendaciones viales ante la reforma de transporte jalisciense

La planeación de la ruta diaria disminuye los retrasos y evita la necesidad de incorporarse de último momento al carril de giro. Salir con tiempo garantiza una conducción segura y libre de sanciones económicas imprevistas en la ciudad.

El respeto a los señalamientos gráficos y luminosos del semáforo salva vidas en los entornos urbanos complejos. La prudencia al volante disminuye los accidentes automovilísticos y de igual manera protege a los peatones vulnerables.

La cultura cívica en el espacio público facilita la movilidad de miles de ciudadanos en la entidad. El cumplimiento de las normas mejora la convivencia diaria y además agiliza los traslados hacia los centros de trabajo.

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