Adiós a las filas en Edomex: unidades móviles de licencia llegan a estos municipios

Miles de conductores del Estado de México arrancaron mayo con un trámite pendiente: renovar o sacar por primera vez la licencia de conducir. La Semov activó un operativo en itinerante esta semana que recorre varios municipios de Edomex, aunque cada sede solo opera días específicos y quien acude fuera de fecha pierde el viaje.

El trámite se rige por el Reglamento de Tránsito del Estado de México y la Ley de Movilidad del Estado de México, que obligan a portar licencia vigente para circular en la entidad. El incumplimiento se sanciona con multas, retención del vehículo y arrastre al corralón.

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¿Cuáles son los municipios mexiquenses con unidades móviles esta semana?

La caravana cubre ocho municipios hasta el sábado 9 de mayo, con calendarios diferenciados que conviene revisar antes de salir de casa. El horario de atención de estas unidades móviles será de 9:00 a 17:30 horas en todas las sedes antes de estas fechas:

Estas son las ubicaciones confirmadas por la Semov:

Tultitlán (6, 7 y 8 de mayo): Calle Zodiaco s/n, Col. Unidad Morelos 3a Sección, frente a la delegación administrativa de la zona oriente.

(6, 7 y 8 de mayo): Calle Zodiaco s/n, Col. Unidad Morelos 3a Sección, frente a la delegación administrativa de la zona oriente. Tepotzotlán (6, 7 y 8 de mayo): Calle Virreynal, Mz. 012, Col. San Martín, frente al Palacio Municipal.

(6, 7 y 8 de mayo): Calle Virreynal, Mz. 012, Col. San Martín, frente al Palacio Municipal. Tultepec (6, 7 y 8 de mayo): Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.

(6, 7 y 8 de mayo): Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, frente al Palacio Municipal. Donato Guerra (6, 7, 8 y 9 de mayo): Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.

(6, 7, 8 y 9 de mayo): Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, frente al Palacio Municipal. San Mateo Atenco (6, 7, 8 y 9 de mayo): Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel.

(6, 7, 8 y 9 de mayo): Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel. Tepetlaoxtoc (6 y 7 de mayo): Calle Hidalgo Mz. 004, Col. Rancho el Cayón, frente al Palacio Municipal.

(6 y 7 de mayo): Calle Hidalgo Mz. 004, Col. Rancho el Cayón, frente al Palacio Municipal. Tezoyuca (8 y 9 de mayo): Calle Pascual Luna, Mz. 011, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.

(8 y 9 de mayo): Calle Pascual Luna, Mz. 011, Col. Centro, frente al Palacio Municipal. Huixquilucan (8 de mayo): Av. Jesús del Monte 271, frente a la tienda Fresko Jesús del Monte.

¿Qué documentos exige la Semov para tramitar la licencia de conducir Edomex?

El expediente no admite copias incompletas ni vencidas. La Secretaría de Movilidad pide papeles en original y copia, y rechaza al trámite a quien llega con un solo documento faltante.

¿Ya venció tu licencia? Así puedes tramitarla rápido en unidades móviles del Edomex (Twitter/Gobierno del Edomex)

El listado base de documentos aplica a todos los conductores:

Acta de nacimiento legible y en buen estado.

legible y en buen estado. CURP actualizada , descargada del portal oficial.

, descargada del portal oficial. Identificación oficial vigente : INE, pasaporte o cartilla militar.

: INE, pasaporte o cartilla militar. Comprobante de domicilio del Estado de México con vigencia menor a tres meses.

con vigencia menor a tres meses. Formato Universal de Pago ya cubierto, generado en el portal de la Secretaría de Finanzas mexiquense.

ya cubierto, generado en el portal de la Secretaría de Finanzas mexiquense. Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Hay requisitos extra según la modalidad de licencia que solicites:

Licencia tipo C (motociclistas): Certificado Estándar de Competencias EEC1631.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Licencia tipo B (servicio público): constancias del examen médico, psicométrico y toxicológico.

constancias del examen médico, psicométrico y toxicológico. Trámite por primera vez: examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir Edomex en 2026?

El costo varía según modalidad y vigencia, y la Semov aplica las mismas tarifas tanto en módulos fijos como en unidades móviles.

Estos son los montos vigentes en 2026, aplicables tanto a expedición como a renovación:

Licencia tipo B con vigencia de 2 años: $1,888 pesos.

$1,888 pesos. Licencia tipo B servicio público (1 año): $1,366 pesos.

$1,366 pesos. Licencia tipo A automovilista particular (1 año): $1,366 pesos.

$1,366 pesos. Licencia tipo C motociclista particular (1 año): $1,366 pesos.

$1,366 pesos. Licencia tipo D servicio público (1 año): $1,366 pesos.

Quien repruebe el examen de conocimientos pierde el trámite y debe agendar una nueva fecha para presentarlo. El uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación cancela el proceso, y el comprobante de pago no es reembolsable.

Confirma fechas y direcciones antes de salir de casa, porque la caravana se mueve cada pocos días y la sede más cercana a tu domicilio puede cerrar antes de que llegues.

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