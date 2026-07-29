Llegan módulos de licencia en Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, San Antonio la Isla, La Paz y Temascalcingo sin cita por $777 pesos: horarios, dónde asistir y fecha límite

Conductores particulares del Estado de México ya no necesitan pedir turno para tramitar su documento. La Secretaría de Movilidad (Semov) instala módulos itinerantes en varios puntos de la entidad y atiende trámites nuevos y renovaciones sin cita, con un costo que arranca en 777 pesos para automovilistas y motociclistas.

El operativo recorre municipios como Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl durante esta semana, además de Chimalhuacán, San Antonio la Isla y La Paz. Los interesados deben revisar la sede y la fecha correspondiente a su municipio antes de acudir, ya que cada punto opera solo en días específicos.

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¿Dónde estarán las Unidades Móviles de licencia de conducir en el Estado de México?

Las Unidades Móviles de la Semov operan de lunes a viernes con recepción de documentos de 9:00 a 17:30 horas, mientras la atención al público se extiende hasta las 18:00 horas. Esta semana el operativo del Estado de México cubre cinco municipios con fechas y sedes puntuales.

Cada sede permanece activa solo los días señalados, por lo que verificar la fecha exacta evita traslados innecesarios. El calendario del Estado de México combina puntos con varios días consecutivos, como Cuautitlán Izcalli, y sedes de una sola jornada, como Chimalhuacán.

Las ubicaciones por municipio son las siguientes:

Cuautitlán Izcalli: 27, 29, 30 y 31 de julio. Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

27, 29, 30 y 31 de julio. Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte). Nezahualcóyotl: 27, 28, 29 y 31 de julio. Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809.

27, 28, 29 y 31 de julio. Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809. Chimalhuacán: 28 de julio. Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán).

28 de julio. Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán). San Antonio la Isla: 29 y 30 de julio. Vicente Villada, Mz. 027, C.P. 52280 (frente al Palacio Municipal).

29 y 30 de julio. Vicente Villada, Mz. 027, C.P. 52280 (frente al Palacio Municipal). La Paz: del 29 de julio al 1 de agosto. Mz. 008, Col. Los Reyes, C.P. 56400 (frente al Palacio Municipal).

Quienes acudan fuera del horario de recepción de documentos corren el riesgo de quedarse sin turno ese mismo día. La recomendación de la Semov es llegar con margen antes de las 17:30 horas para garantizar la atención completa.

¡Conduce con tu licencia al día, ahora más cerca de ti! 🚗📍 La Unidad Móvil de Expedición de Licencias facilita el trámite de tu licencia de conducir para servicio particular, acercando este servicio a tu comunidad. ¡Aprovecha esta oportunidad y realiza tu trámite de forma… pic.twitter.com/sqI217gMhJ — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 28, 2026

¿Qué documentos pide el Estado de México para la licencia de conducir?

El trámite en las Unidades Móviles del Estado de México exige documentación completa y vigente para evitar rechazos en sitio. La lista aplica tanto para quienes tramitan por primera vez como para quienes renuevan el documento.

Los requisitos generales son los siguientes:

Acta de nacimiento

CURP certificada

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago correspondiente al trámite

Quienes tramitan la licencia por primera vez deben además aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito estatal, requisito que no aplica en renovaciones. En caso de renovación, la Semov solicita también la licencia anterior, mientras que la línea de captura puede generarse directamente en la unidad móvil y liquidarse después en los centros de pago autorizados.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en el Estado de México?

El costo de la licencia en el Estado de México varía según el tipo de trámite que solicite cada conductor. La Semov mantiene tarifas diferenciadas para automovilistas, choferes y menores de edad durante 2026.

Las tarifas vigentes son las siguientes:

Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos

Duplicado de licencia de conducir: 525 pesos

Fuentes oficiales de la Semov confirman que el monto de 777 pesos corresponde a la vigencia más corta disponible, y que el costo aumenta en modalidades de mayor duración. El pago se realiza mediante línea de captura generada en la propia unidad móvil o en los módulos de recaudación autorizados.

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