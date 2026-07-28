¿Cómo sacar la constancia de no derechohabiente del ISSSTE? Guía paso a paso

Si estás por realizar un trámite y te solicitaron la constancia de no derechohabiente del ISSSTE, no es necesario hacer filas ni acudir de inmediato a una oficina.

Este documento puede obtenerse de manera gratuita y, en la mayoría de los casos, en cuestión de minutos.

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Aquí te explicamos qué es la constancia de no derechohabiente del ISSSTE, para qué sirve, quién puede solicitarla y cómo tramitarla paso a paso, ya sea en línea o de forma presencial.

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¿Qué es la constancia de no derechohabiente del ISSSTE?

La constancia de no derechohabiente del ISSSTE es un documento oficial que acredita que una persona no está afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, por lo tanto, no cuenta con acceso a los servicios médicos ni a las prestaciones que ofrece esta institución.

Generalmente, este comprobante es solicitado por dependencias gubernamentales, instituciones educativas, empleadores o sistemas de salud para verificar la situación de afiliación de una persona.

¿Para qué sirve la constancia de no derechohabiente del ISSSTE?

La constancia sirve para demostrar que el solicitante no tiene afiliación vigente al ISSSTE, requisito que suele pedirse en distintos procedimientos administrativos.

Entre los trámites donde puede ser requerida se encuentran:

• Inscripciones escolares.

• Trámites laborales.

• Incorporación a otros sistemas de salud.

• Solicitud de programas o apoyos gubernamentales.

• Gestiones administrativas ante dependencias públicas.

¿Cómo sacar la constancia de no derechohabiente del ISSSTE en línea?

El trámite puede realizarse desde cualquier computadora o teléfono con acceso a internet a través de la plataforma oficial del ISSSTE.

Solo debes seguir estos pasos:

1. Ingresa al portal oficial del ISSSTE en el apartado Acreditación de No Afiliación.

2. Captura tu CURP.

3. Verifica que la información sea correcta.

4. Descarga la constancia en formato PDF.

El trámite es completamente gratuito y, una vez validada la información, el documento suele generarse de manera inmediata.

¿Cómo obtener la constancia de forma presencial?

Si prefieres realizar el trámite directamente en una oficina, puedes acudir al Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de las Delegaciones Estatales o Regionales del ISSSTE, así como a la Clínica de Medicina Familiar que corresponda a tu domicilio.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y no es necesario agendar una cita previa.

¿Quién puede solicitar la constancia de no derechohabiente del ISSSTE?

Cualquier persona puede solicitar este documento para comprobar que no cuenta con afiliación vigente al ISSSTE.

El trámite no tiene costo y está disponible tanto en línea como de forma presencial.

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