Tener casa propia es el objetivo de muchos mexicanos, ya que brinda seguridad, estabilidad y creación de patrimonio a largo plazo.

Contar con una vivienda elimina la presión de pagar una renta mensualmente, la incertidumbre de ser desalojado, además de que ofrece libertad y representa una inversión que generalmente aumenta su valor.

Comprar una casa en México es difícil principalmente por la brecha entre los altos precios de los inmuebles y los bajos salarios. En Baja California, existe una programa social que ofrece casas de interés social sin enganche y con mensualidades accesibles.

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Vivienda Violeta 2026: Convocatoria y cómo hacer para ser beneficiario

El programa Vivienda Violeta en Baja California, ofrece casas sin enganche y con mensualidades accesibles menores de 4 mil pesos para madres autónomas y jefas de familia en situaciones vulnerables.

Su objetivo es otorgar patrimonio propio, incluyendo ecotecnologías como paneles solares.

Actualmente no hay una convocatoria abierta, pues recientemente se realizaron las primeras entregas.

¿Cómo son las casas que otorga el programa Vivienda Violeta 2026?

El proyecto es impulsado por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California.

Las viviendas están compuestas de dos recámaras, cocineta, espacios funcionales y paneles solares.

Se ubican en zonas periféricas de Mexicali, Tijuana y otros municipios.

Entre los requisitos generales destacan: ser madre jefa de familia, no contar con propiedad previa y residir en el estado.

¿Cómo contactar al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario de Baja California?

Si te interesa ser beneficiaria de esta programa puedes:

Acudir directamente a las oficinas del Indivi en Baja California, donde se brinda información actualizada sobre requisitos y próximas convocatorias.

en Baja California, donde se brinda información actualizada sobre requisitos y próximas convocatorias. Realizar prerregistro (cuando está disponible) a través de la plataforma digital del programa, donde se solicita crear una cuenta mediante el sistema “Llave BC” para llenar el formulario correspondiente.

Asimismo puedes consultar este enlace para mayor información.

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