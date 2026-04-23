Ni Guadalajara ni Monterrey: este municipio de México adquiere más de 300 casas para otorgarlas a la gente

Un municipio de México anunció que adquirirá más de 300 casas para entregarlas a familias locales. No se trata de Guadalajara ni de Monterrey, sino de Hermosillo, cuyo Ayuntamiento ya trabaja con Infonavit para hacer frente al problema habitacional.
Cuántas casas buscará adquirir Hermosillo
El Ayuntamiento de Hermosillo adquirirá 320 casas mediante un convenio con Infonavit con el proppósito de atender el problema de vivienda. La decisión se tomó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara el reglamento que permitía declarar viviendas en estado de abandono.
A diferencia de grandes ciudades como Guadalajara o Monterrey, la iniciativa de Hermosillo busca dar acceso a la vivienda a las familias locales mediante la renta o la compra, buscando resolver la demanda de algunas de las 700 familias que han solicitado apoyo en vivienda.
Antonio Astiazarán Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo, detalló que la medida se realizará a través de un convenio con Infonavit mediante la Promotora Inmobiliaria.
Por qué el problema de viviendas abandonadas preocupa a los habitantes de Hermosillo
Según Astiazarán Gutiérrez, hay alrededor de 1,850 viviendas abandonadas bien ubicadas en este municipio de México. Esto preocupa a los ciudadanos ya que muchas de ellas se han convertido en un problema de seguridad, sostuvo.
“Tenemos por un lado a miles de familias demandando vivienda y por otro lado casas abandonadas, estamos tratando de cruzar la necesidad de vivienda con la realidad que muchas viviendas se declararon abandonadas, que no habita nadie ahí y muchas veces se presta a la inseguridad”, declaró el presidente municipal de Hermosillo.
De esta manera, con la nueva disposición buscarán ofrecer una solución habitacional a parte de las familias que han solicitado apoyo.
