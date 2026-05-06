Si durante un sismo o los Simulacros que se realizaron en la Ciudad de México (CDMX) te diste cuenta que la alerta sísmica no se activó en los altavoces puedes reportarlo.

La alerta sísmica en los altavoces tiene el objetivo de avisar a los capitalinos que un sismo de magnitud moderado o fuerte está por llegar, por lo que es esencial que todos los dispositivos funcionen.

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¿En cuántos altavoces debe sonar la alerta sísmica?

De acuerdo con el Gobierno de la capital, la alerta debe sonar en por lo menos 13 mil 998 altavoces gestionados por el C5 y ubicados en las 16 alcaldías.

Durante un Simulacro el sonido de la alerta está acompañado por el mensaje ESTO ES UN SIMULACRO con el objetivo de que las personas no espanten.

¿Cómo reportar un altavoz que no transmitió la alerta sísmica?

Si te percataste que en tu altavoz no se activó la alerta o estuvo muy bajo el sonido, puedes hacer el reporte a través de:

Locatel: *0311 Locatel

Redes sociales del C5: @C5_CDMX

Emergencias: 911

Al hacer el reporte debes compartir el tipo de falla que se registró, la calle, esquina más cercana, el ID del poste y la colonia en donde se ubica el altavoz.

⚠️Invitamos a la ciudadanía a identificar los postes de la infraestructura del #C5CDMX. Es importante aclarar que los tótems con número MC visible NO cuentan con alertamiento sísmico.



Para el caso de los STV con alguna falla detectada pueden apoyarnos indicando el tipo de… pic.twitter.com/BL9qqyz2Gx — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 4, 2026

¿Qué hacer si no sonó la alerta en tu celular?

Si en tu celular no se activó la alerta sísmica emitida por el Gobierno, es necesario que sigas los siguientes pasos.

Comunicarse al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) o al 079

(CABI) o al 079 Levantar el reporte

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