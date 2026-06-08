Es oficial: avanza en el Congreso de Edomex la división de municipios en el estado

El Congreso de Edomex analiza la viabilidad jurídica para fundar nuevas demarcaciones territoriales e iniciar la división de municipios en el Estado de México. Las comisiones legislativas revisan la solvencia presupuestal y social de las localidades pertenecientes a los pueblos originarios.

Los legisladores locales evalúan los padrones demográficos y la capacidad de recaudación fiscal interna para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos. La reconfiguración del mapa del Estado de México mantiene sus mesas de trabajo vigentes.

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¿Cuáles son los territorios que buscan convertirse en nuevos municipios de Edomex?

La Comisión de Límites Territoriales de la LXII Legislatura mexiquense desahogó las garantías de audiencia de los representantes sociales de las etnias tlahuica, otomí y náhuatl. Los solicitantes pretenden independizarse formalmente para administrar de forma directa sus recursos económicos.

Los proyectos de segregación en análisis legislativo contemplan las siguientes modificaciones geográficas:

Creación de Atzingo: la iniciativa propone la separación de Ocuilan para atender a una población estimada de 12 mil habitantes distribuidos en 19 localidades.

la iniciativa propone la separación de Ocuilan para atender a una población estimada de 12 mil habitantes distribuidos en 19 localidades. Restitución de San Francisco Tlalcilalcalpan: el proyecto del pueblo otomí considera la desincorporación de suelos pertenecientes a Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

el proyecto del pueblo otomí considera la desincorporación de suelos pertenecientes a Almoloya de Juárez y Zinacantepec. Fundación de San Pablo de las Salinas: la propuesta contempla la desincorporación del territorio de Tultitlán mediante una comunidad que registra 157 mil 998 pobladores.

la propuesta contempla la desincorporación del territorio de Tultitlán mediante una comunidad que registra 157 mil 998 pobladores. Establecimiento de Santa Catarina Ayotzingo: la solicitud busca el desprendimiento del actual suelo de Chalco con base en antecedentes de soberanía histórica.

Atzingo, Edomex Pueblos originarios reclaman en el Congreso de Edomex que Atzingo sea declarado nuevo municipio. (Facebook Atzingo)

¿Por qué el Congreso de Edomex ordenó dictámenes técnicos para los límites territoriales?

El órgano legislativo mexiquense avaló requerir la intervención especializada de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México. La intención radica en resolver de forma definitiva los conflictos linderos e inconsistencias en los expedientes de diversas demarcaciones antes de emitir un fallo definitivo.

Las controversias limítrofes que recibirán un análisis técnico especializado comprenden las siguientes zonas de disputa:

Capulhuac–Ocoyoacac: la revisión física de los linderos busca brindar certeza jurídica patrimonial a los habitantes de ambas localidades.

la revisión física de los linderos busca brindar certeza jurídica patrimonial a los habitantes de ambas localidades. Temoaya–Toluca: el análisis especializado evaluará las colindancias territoriales y el traslado de pruebas documentales entre ambas administraciones.

el análisis especializado evaluará las colindancias territoriales y el traslado de pruebas documentales entre ambas administraciones. Jaltenco: el estudio pericial resolverá los expedientes acumulados por fronteras ejidales con los ayuntamientos de Tultepec, Zumpango y Nextlalpan.

La Comisión de Límites del gobierno estatal dispone de un plazo obligatorio de 60 días hábiles para entregar los dictámenes periciales correspondientes y definir el destino geográfico de estas zonas.

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