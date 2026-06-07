Es ley y te puede salir caro: Edomex multará a los conductores que tengan este hábito en la calle

Hay acciones que son penadas por ley en Edomex. Una de ellas es el hecho de arrojar basura o cualquier objeto desde el interior de un vehículo

Conforme al artículo 113 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, esta acción constituye una infracción de tránsito y establece que, sin importar quién haya tirado el objeto, la responsabilidad recae directamente sobre el conductor del vehículo.

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¿Qué dice exactamente el Reglamento de Tránsito del Estado de México sobre tirar basura desde el auto?

El artículo 113 del reglamento del Edomex deja claro que está prohibido tirar objetos o basura desde el interior de un vehículo, sin importar cuál sea el tipo de objeto.

Asimismo, la norma no hace distinción de quién lo arroja desde dentro del automóvil. En cualquier caso, “de esta infracción se hará responsable al conductor de dicho vehículo”.

Edomex La responsabilidad de la infracción recae directamente sobre el conductor, sin importar quién arroje el objeto. (ChatGPT)

¿Cuánto cuesta la multa por tirar basura desde el auto en el Estado de México?

De acuerdo con el artículo 122, inciso H, fracción XI del Reglamento de Tránsito del Edomex, la sanción por esta infracción equivale a entre 3 y 5 veces la UMA. Teniendo en cuenta que el valor de la UMA en 2026 es de $117.31 pesos, la multa económica por tirar basura o cualquier otro tipo de objeto desde el vehículo puede costar entre $351.93 y $586.55 pesos.

Conocer esta norma es importante para prevenir infracciones, evitar multas y mantener el orden al circular por las calles de Edomex.

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