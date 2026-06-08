Es ley y pocos lo saben: Querétaro multa hasta $1,173 por este descuido que muchos cometen antes de salir a conducir.

Existe un descuido que casi todos los conductores han cometido al menos una vez. No implica exceso de velocidad, no requiere un accidente y no tiene nada que ver con el alcohol. Aun así, en Querétaro está tipificado como infracción de tránsito y los oficiales tienen facultad para sancionarlo en el momento en que ocurre.

La mayoría de los automovilistas ni siquiera sabe que esta conducta está regulada. No aparece en los cursos de manejo, no se difunde en campañas de tránsito y rara vez llega como advertencia antes de la multa. Y eso, precisamente, es lo que la hace tan costosa.

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¿Cuánto es la multa por quedarse sin gasolina en Querétaro?

La sanción está calculada en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el índice que el gobierno mexicano usa para fijar multas y obligaciones económicas. Para esta infracción, el rango va de 5 a 10 UMAs, lo que en 2026 representa:

Monto mínimo: $586.55 pesos

$586.55 pesos Monto máximo: $1,173.10 pesos

$1,173.10 pesos Puntos en licencia: ninguno — la infracción no afecta tu historial de manejo

La misma sanción aplica si tu vehículo queda inmovilizado por niveles insuficientes de aceite o lubricante. El reglamento trata ambos casos bajo el mismo criterio: mantenimiento previsible que el conductor eligió ignorar.

¿Qué dice la ley de tránsito de Querétaro sobre el combustible?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro establece en su Artículo 76 que todo conductor tiene la obligación de verificar, antes de salir a cualquier vialidad, que su vehículo cuente con combustible y lubricante suficientes para circular sin interrumpir el flujo vehicular.

cuales-son-los-autos-que-mas-consumen-gasolina-adn-40.jpg Un oficial de tránsito en Querétaro tiene la facultad de multarte en el momento en que tu vehículo quede varado por falta de combustible.

La lógica detrás de la norma es de seguridad vial: un auto detenido en medio de una avenida por falta de gasolina representa un riesgo real para el resto de los conductores, especialmente en horas pico. La ley no distingue si fue un descuido o una emergencia: si tu unidad queda varada y obstruye la circulación, la infracción aplica.

¿Cómo evitar la multa y el dolor de cabeza?

No hace falta cambiar radicalmente tus hábitos. Basta con algunos ajustes pequeños:

Carga gasolina cuando marque un cuarto de tanque , no cuando se encienda la reserva. Ese margen te saca de apuros sin estrés.

, no cuando se encienda la reserva. Ese margen te saca de apuros sin estrés. Revisa el aceite una vez al mes , especialmente antes de viajes largos o si tu auto tiene más de tres años.

, especialmente antes de viajes largos o si tu auto tiene más de tres años. Usa apps como Waze o GasoApp para localizar la estación más barata sobre tu ruta y eliminar el pretexto del precio.

para localizar la estación más barata sobre tu ruta y eliminar el pretexto del precio. Si quedas varado, enciende las intermitentes de inmediato y mueve el vehículo al acotamiento si es posible. Reduce el riesgo de accidente y muestra ante los oficiales que no hubo negligencia deliberada.

y mueve el vehículo al acotamiento si es posible. Reduce el riesgo de accidente y muestra ante los oficiales que no hubo negligencia deliberada. Programa un recordatorio quincenal para verificar niveles básicos. Dos minutos de revisión pueden ahorrarte más de mil pesos en multas.

Querétaro no es el único municipio que regula estas condiciones, pero sí uno de los pocos donde la sanción está activa y documentada. Conocer la norma es la diferencia entre un viernes de trámite en el banco y uno sin contratiempos.

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