Giro radical en municipios de Querétaro: preparan reforma para cambiar las reglas en los ayuntamientos

La Comisión de Asuntos Municipales de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro inició una ronda de diálogos municipales para analizar una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica Municipal.

El primer encuentro se realizó en Jalpan de Serra y reunió a presidentes municipales, síndicos, regidores y funcionarios de los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Pinal de Amoles.

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¿Qué cambiaría con la reforma a la Ley Orgánica Municipal de Querétaro?

Entre los cambios principales que contempla la iniciativa presentada en Querétaro destacan:

Mayor participación de síndicos y regidores dentro de las sesiones de cabildo

de síndicos y regidores dentro de las sesiones de cabildo Ampliación de los mecanismo s de deliberación mediante réplicas y contrarréplicas

s de deliberación mediante réplicas y contrarréplicas Mayor transparencia en la presentación de informes municipales

en la presentación de informes municipales Fortalecimiento de los procedimientos de fiscalización

Publicidad de los resultados de auditorías

Procesos más democráticos para la designación de delegados municipales

El diputado local Ulises Gómez de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, señaló que actualmente existen diferencias importantes en la forma en que operan los ayuntamientos del estado, y que la reforma busca establecer reglas generales que garanticen la participación democrática y la transparencia en todos los municipios de Querétaro, sin importar quién gobierne.

“Lo que buscamos es construir un piso mínimo de garantías democráticas para todos los ayuntamientos del estado", afirmó.

¿Por qué la Legislatura de Querétaro lleva la discusión directamente a los municipios?

En lugar de convocar a los ayuntamientos a reunirse en la capital, la Comisión decidió trasladar el debate a las regiones. “Hubiera sido muy fácil reunirnos en Querétaro y convocar a los ayuntamientos para que acudieran allá. Consideramos que ese no era el camino correcto", explicó el legislador. El objetivo es escuchar directamente a quienes serán los primeros responsables de aplicar la reforma, insistió.

Las mesas de diálogo continuarán en distintas regiones del estado antes de que la iniciativa sea sometida al Pleno de la Legislatura para su votación.

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