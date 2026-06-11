Edomex está capacitando gratis a mujeres como plomeras: requisitos, fechas y paso a paso para inscribirse

La Secretaría del Agua del Estado de México abre una convocatoria para mujeres jefas de familia que quieran capacitarse en plomería sin costo. El programa entrega herramientas y formación práctica, pero el registro tiene fecha límite.

Si vives en Edomex y enfrentas fugas de agua en casa, este programa puede cambiar tu situación. La Secretaría del Agua lanza Mujeres Plomeras 2026 con cupos limitados y un beneficio que no muchos programas ofrecen.

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Requisitos para entrar al programa Mujeres Plomeras 2026 en Edomex

El programa está dirigido a mujeres mayores de 18 años que sean jefas de familia y habiten en una vivienda con problemas de fugas de agua en el Estado de México. No se requiere experiencia previa en plomería ni nivel educativo mínimo.

La convocatoria da prioridad a ciertos perfiles. Para ser beneficiaria, debes cumplir con lo siguiente:

Ser mujer mayor de 18 años y jefa de familia

Habitar en una vivienda con problemas de fugas de agua en Edomex

Se da prioridad a quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Residan en municipios con recortes en el suministro de agua

Se reconozcan como indígenas o afromexicanas y habiten en municipios con presencia indígena

Vivan en localidades con alta y muy alta marginación

Sean repatriadas con documento oficial que acredite esa condición

Sean víctimas u ofendidas en delitos con perspectiva de género

Para registrarte, presenta los siguientes documentos en original y copia:

Formato de registro de solicitante al programa

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad o constancia de residencia de la autoridad local

¿Hasta cuándo puedes registrarte en Mujeres Plomeras Edomex 2026?

La convocatoria está activa desde este miércoles y el plazo de registro cierra el 30 de septiembre de 2026. Las solicitudes recibidas generan un número de folio con el que puedes rastrear tu estatus en la página web de la Secretaría del Agua.

No hay prórroga confirmada, por lo que conviene reunir los documentos con anticipación y no dejar el trámite para los últimos días. El programa opera con cupos limitados y prioriza perfiles en situación de vulnerabilidad.

Paso a paso para inscribirte al programa Mujeres Plomeras en el Estado de México

El registro se puede hacer de forma presencial o en línea. Elige la modalidad que mejor se adapte a tu situación y sigue estos pasos:

Registro presencial:

Reúne los documentos solicitados en original y copia

Acude a la Dirección General de Derecho Humano al Agua, en Horacio Zúñiga 206, cuarto piso, colonia Morelos primera sección, C. P. 50120, Toluca de Lerdo

Preséntate de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas

Entrega tu documentación y recibe tu número de folio

Registro en línea:

Reúne los documentos en versión digital

Ingresa al portal oficial de la Secretaría del Agua o envía tu solicitud al correo plomeras.agua@edomex.gob.mx

Adjunta los documentos requeridos en tu mensaje o formulario

Guarda el número de folio que recibirás para dar seguimiento a tu solicitud

Con tu folio en mano, consulta los resultados directamente en la página de la Secretaría del Agua antes del cierre del proceso.

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