Servicio de Protección Federal busca personal de hasta 65 años: ofrece sueldo de más de 13 mil pesos y estas son las fechas de reclutamiento

El Servicio de Protección Federal inicia una intensa jornada de contratación este mes. Este proceso busca ciudadanos de hasta 65 años con la intención de obtener estabilidad económica y laboral. El reclutamiento abarca múltiples entidades del país durante el sexto mes del año.

Mientras las mesas de atención reciben a personas comprometidas con el resguardo de las instituciones nacionales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana convoca por medio de su órgano desconectado. Esta campaña integra perfiles operativos que cumplan con los filtros de honestidad.

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¿Cuáles son las fechas de reclutamiento del Servicio de Protección Federal?

Las jornadas de recepción de documentos ocurren en días específicos de junio. Esta planeación segmenta la atención para cada entidad federativa participante.

Los encargados del programa atienden a la población en espacios públicos. Las oficinas de empleo locales facilitan el registro ordenado de todos los aspirantes.

Revisa el calendario estatal. Evita perder tu turno.

Las fechas y municipios habilitados para el registro presencial quedan distribuidos de la siguiente manera:

Guanajuato: del 1 al 5 de junio en la capital, León e Irapuato

Jalisco: del 1 al 5 de junio en Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara

Estado de México: del 4 al 29 de junio en Jocotitlán, Huehuetoca, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Ecatepec, Ozumba, Tezoyuca, Zumpango, Apaxco y Chimalhuacán

Ciudad de México: 12 de junio en Xochimilco

Veracruz: 8 y 9 de junio en Xalapa

Morelos: 15 y 18 de junio en Cuernavaca

Oaxaca: del 16 al 20 de junio en la capital, Matías Romero y Salina Cruz

Chiapas: del 22 al 26 de junio en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula

Guerrero: 23 y 24 de junio en Chilpancingo, y el 26 de junio en Acapulco

Tlaxcala: 25 de junio en Zacatelco y 26 de junio en la capital

La #SSPC invita a la ciudadanía a sumarse al @spf_sspc para ser protectora o protector de la nación. https://t.co/jbihzxcfvD pic.twitter.com/UKy3oHWxYQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 3, 2026

¿Qué requisitos solicitan para trabajar en el Servicio de Protección Federal?

El perfil de ingreso exige escolaridad básica. Este filtro comprueba condiciones físicas elementales para el desempeño de las funciones de vigilancia. El reclutamiento prioriza la disponibilidad ciudadana. Las personas seleccionadas acuden a las sedes institucionales una vez concluido el periodo de evaluación.

Los interesados deben reunir y presentar la siguiente lista de requerimientos durante las jornadas asignadas:

Edad de 18 a 65 años

Estudios mínimos de secundaria concluida

Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres

Buen estado de salud física y mental

Disponibilidad para cambiar de residencia dentro del país

Comprobante de domicilio, certificado escolar e identificación oficial INE

Constancia de situación fiscal, CURP y referencias personales

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (obligatorio para varones)

Beneficios y sueldo mensual neto en la vacante de Protección Federal

La plaza operativa ofrece una remuneración mensual neta de 13,607 pesos. Este esquema añade un paquete de prestaciones superiores a las de la ley. El ingreso al organismo garantiza estabilidad a largo plazo. Este sistema otorga protección social diseñada para el bienestar de las familias mexicanas.

El contrato laboral incluye un seguro médico especializado por riesgo. Esta cobertura suma un seguro de vida y acceso a créditos hipotecarios transaccionables. Los guardias asignados disponen de capacitaciones constantes.

Estas evaluaciones otorgan certificaciones con validez nacional e internacional para ascender en la estructura. La convocatoria añade el pago de 20 días de vacaciones al año, beneficio incluye prima vacacional, aguinaldo complementario y vales de despensa mensuales.

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