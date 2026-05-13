Lanzan iniciativa de beca en Edomex de $12,000 pesos para recién egresados que cumplan estos requisitos

Los jóvenes en el Edomex podrían recibir un respaldo económico clave para cerrar su etapa universitaria. Una nueva propuesta legislativa busca eliminar el obstáculo más común entre los recién egresados: el costo del trámite de titulación y la cédula profesional, que frena su entrada al empleo formal.

La iniciativa apunta a estudiantes de instituciones públicas y privadas del estado. El apoyo cubre gastos administrativos esenciales que muchas familias mexiquenses no logran solventar al cierre de la carrera.

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¿Quiénes pueden acceder al apoyo de titulación en el Estado de México?

El Grupo Parlamentario del PAN en el Edomex presentó la propuesta ante el Congreso local. La impulsan la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y el legislador Pablo Fernández de Cevallos.

El planteamiento exige cuatro condiciones para acceder al beneficio. Los aspirantes deben haber concluido la educación superior en alguna institución del estado, además de comprobar el trámite o la obtención del título profesional.

También se pide no haber recibido previamente este apoyo y cumplir con los lineamientos que defina la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El esquema queda sujeto a la disponibilidad presupuestal de cada ejercicio fiscal en curso.

Solo accederán quienes hayan estudiado en instituciones del Estado de México, públicas o privadas.

¿Cuándo arrancaría la beca de $12,000 pesos en Edomex?

Si el Congreso mexiquense aprueba la propuesta, las reglas de operación tendrían un plazo máximo de 90 días naturales para publicarse. La aplicación sería progresiva y escalonada, no de cobertura inmediata para todos los egresados del estado.

El argumento central de los legisladores apunta al desarrollo económico estatal. Sostienen que reducir las trabas para titularse fortalece el capital humano y abre la puerta del empleo formal a más jóvenes.

Las autoridades educativas serían las encargadas de definir los criterios finales. El monto exacto dependerá del costo real del trámite de cada egresado, hasta el tope establecido en la iniciativa.

Bajo un escenario de cobertura amplia, la inversión anual rondaría los mil 200 millones de pesos. Esa cifra equivale al 0.30 por ciento del presupuesto estatal, según el cálculo presentado por el GPPAN. Si terminaste tu carrera y planeas titularte pronto, conviene seguir el avance legislativo y reunir documentación oficial de tu institución.

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