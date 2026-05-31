Cambia el servicio de agua en Tijuana: anuncian nueva medida para frenar los cortes

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un punto de acuerdo para intervenir operativamente en la crisis de abasto de agua que afecta a Tijuana. La estrategia busca frenar las constantes suspensiones del suministro básico.

La diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó el exhorto formal ante el pleno legislativo para la instalación inmediata de una Mesa Técnica Legislativa de Seguimiento, Diagnóstico y Coordinación Hídrica.

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¿Cómo funcionará la nueva mesa técnica del agua en Tijuana?

El proyecto legislativo busca resolver las fallas estructurales derivadas del crecimiento poblacional desmedido y la alta demanda comercial que colapsan las redes de distribución de la ciudad. El nuevo órgano unificará las decisiones de los tres niveles de gobierno para planear soluciones de saneamiento.

Las dependencias convocadas deberán integrarse al esquema consultivo bajo las siguientes directrices obligatorias de operación:

Convocar dependencias: integrar a la mesa de trabajo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) y el Ayuntamiento de Tijuana.

integrar a la mesa de trabajo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) y el Ayuntamiento de Tijuana. Sistematizar diagnósticos: recoger propuestas técnicas del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y la Dirección Municipal de Protección Civil para reparar fugas estructurales.

recoger propuestas técnicas del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y la Dirección Municipal de Protección Civil para reparar fugas estructurales. Fijar el presupuesto: validar las carpetas financieras del proyecto ejecutivo hídrico antes del cierre del ciclo fiscal de 2026 .

validar las carpetas financieras del proyecto ejecutivo hídrico antes del cierre del ciclo fiscal de . Garantizar gratuidad: ejecutar las mesas de consulta y la recepción de denuncias ciudadanas sin costo para la población.

¿Qué colonias registraron el último corte masivo de agua en Tijuana?

La fragilidad de la infraestructura hidráulica local provocó recientemente un corte masivo que dejó sin servicio a miles de usuarios debido a una avería mayor en la línea de conducción Presa-Morelos. Los trabajos urgentes sobre el bulevar Díaz Ordaz evidenciaron la necesidad de implementar el modelo de seguimiento legislativo.

La suspensión temporal del suministro afectó directamente las actividades de los ciudadanos en las siguientes zonas de la ciudad:

Distrito Paraíso: 20 de Noviembre, Hipódromo, La Mesa, Montebello, San Carlos, Aviación y la Zona Urbana Río Tijuana.

20 de Noviembre, Hipódromo, La Mesa, Montebello, San Carlos, Aviación y la Zona Urbana Río Tijuana. Distrito Reforma y Aldo Esquer: Constitución de 1917, Niños Héroes, Zona Centro, Castillo y el sector Norte.

Los usuarios del servicio de agua potable en la entidad deben mantener un almacenamiento de reserva moderado y denunciar de forma inmediata las variaciones extremas de presión en sus tomas domiciliarias. Los ciudadanos tienen que revisar los calendarios de obra en los portales oficiales para mitigar el impacto de las reparaciones en sus actividades diarias.

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