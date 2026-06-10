Registro Civil de Cuautitlán cambia de sede: esta es su nueva ubicación y qué trámites puedes realizar

La Oficialía 03 del Registro Civil de Cuautitlán Izcalli ya brinda atención en una nueva sede ubicada en el Centro Comercial Arkana, donde las autoridades buscan agilizar los trámites y mejorar la experiencia de los usuarios.

El inmueble cuenta con espacios como área de lactancia y cambiador para bebés, una opción que puede resultar útil para las familias que acuden a realizar gestiones acompañadas de menores de edad.

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¿Dónde está la Oficialía 03?

La nueva sede se ubica de forma exacta dentro del Centro Comercial Arkana Norte, complejo situado estratégicamente sobre el Periférico, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El cambio de domicilio fue publicado en la Gaceta del Gobierno mexiquense.

La reubicación beneficiará principalmente a habitantes de colonias cercanas como:

La Quebrada

Francisco Villa

San Martín Tepetlixpan

Hacienda del Parque

También facilitará el traslado de personas de municipios vecinos como Tultitlán y Tlalnepantla.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, la sede anterior realizó más de 3 mil actos registrales durante 2025, entre registros de nacimiento, matrimonios, reconocimientos, divorcios y defunciones.

📢 #Comunicado | Gobierno del @Edomex acerca trámites del Registro Civil a 200 mil habitantes de Cuautitlán Izcalli con reubicación de la Oficialía 03.



🔹️ Las nuevas instalaciones se encuentran al interior de la plaza comercial Arkana Norte (+) pic.twitter.com/1ZXDR9eysl — Consejería Jurídica (@CJ_Edomex) June 3, 2026

¿Qué trámites puedes realizar? y los requisitos que necesitas.

Entre los numerosos trámites que se pueden realizar en la nueva sede se encuentran:

Registro de nacimiento

Certificado de nacimiento original (emitido por la institución de salud)

Identificaciones oficiales de los padres

Actas de nacimiento y CURP de los progenitores

Comprobante de domicilio reciente

Matrimonio civil

Solicitud de matrimonio debidamente llenada

Actas de nacimiento certificadas de ambos contrayentes

Identificaciones oficiales vigentes con CURP

Certificados médicos prenupciales expedidos por una institución oficial

Reconocimiento de hijos

Identificación oficial de los padres

Copia certificada del acta de nacimiento del menor

Copia del acta de nacimiento de la persona que realiza el reconocimiento

Registro de defunción

Certificado médico de defunción en original

Acta de nacimiento o CURP de la persona fallecida

Identificación oficial con fotografía del declarante (quien realiza la gestión)

Inscripción de divorcio

Oficio del juzgado y copia certificada de la sentencia judicial ejecutoriada (o en su caso, acta de divorcio administrativo o notarial)

Acta de matrimonio original

Identificación oficial del solicitante

Expedición de copias certificadas

Datos registrales del acta (nombre completo, fecha de registro, número de libro y número de acta) o clave CURP

Comprobante del pago de derechos correspondiente

Aclaración de actas del estado civil

Solicitud por escrito dirigida a la autoridad correspondiente

Copia fiel del libro o del acta que contiene el error

Documentos probatorios oficiales que sustenten y justifiquen el dato correcto

Las copias certificadas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio también pueden solicitarse en esta nueva sede, incluso si el registro corresponde a otro municipio o entidad.

Costos oficiales en 2026

Los precios no han registrado cambios y se mantienen conforme al listado de tarifas vigente publicado por la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, el cual estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026:

Matrimonio en oficialía y horario de oficina: 435 pesos

Matrimonio a domicilio: 3 mil 058 pesos

Aclaración de actas del estado civil: 172 pesos

Reconocimiento de hijos en oficialía: 435 pesos

Copia certificada de acta del Edomex en municipio: 107 pesos

Copia en papel bond o por internet: 70 pesos

En el caso de actas de otras entidades federativas, los costos pueden variar según el tipo de papel o modalidad. Antes de acudir, conviene revisar la tarifa vigente o pedir orientación al Registro Civil estatal para evitar pagos incorrectos.

Horarios y orientación

La nueva sede tiene un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Para realizar cualquier tipo de trámite, no es necesario agendar cita previa por internet, ya que la atención se brinda directamente en ventanilla.

Las solicitudes se atienden de manera presencial mediante filas físicas, por lo que conviene llegar con tiempo y revisar los documentos, original y copia, antes de salir.

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