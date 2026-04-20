Es oficial en Hidalgo: esta es la multa para todas las placas que no realicen la verificación vehicular a tiempo en 2026

El retraso en la verificación activa una multa en este estado desde el primer día.

El retraso en la verificación activa una multa en este estado desde el primer día. | Getty Images/Getty Images

Los propietarios de vehículos en Hidalgo tienen una fecha límite que no pueden ignorar. Quien no cumpla con el calendario de verificación vehicular 2026 enfrentará consecuencias económicas directas establecidas por las autoridades del estado.

No se trata de una advertencia menor. Las sanciones por no verificar a tiempo ya están fijadas oficialmente, y el monto depende de cuánto tiempo pase desde que venció tu turno.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estas son las multas por no verificar tus placas en Hidalgo a tiempo

El retraso de un solo día ya activa la sanción. Si tu verificación extemporánea va de 1 día hasta 6 meses, la multa es de $880 pesos.

Verificación extemporánea de 1 día a 6 meses: $880 pesos

El incumplimiento prolongado duplica el castigo. Para quienes acumulen entre 6 meses y un día hasta un año o más sin verificar, la multa sube a $1,760 pesos.

Verificación extemporánea de 6 meses y un día hasta 1 año o más: $1,760 pesos

Las autoridades no prevén excepciones por desconocimiento del calendario. Todas las placas registradas en Hidalgo quedan sujetas a estas sanciones sin distinción de tipo de vehículo.

Pago de refrendo en Hidalgo Fecha límite para el cambio de placas y pago de refrendo en Hidalgo este 2026¿ (FB: Portal Contrapuntos)

Costos para hacer la verificación y evitar la multa en Hidalgo 2026

Verificar en tiempo es significativamente más barato que pagar la sanción. El holograma Doble Cero cuesta $1,422 pesos sin apoyo y $711 pesos con apoyo gubernamental.

Doble Cero: $1,422 pesos sin apoyo / $711 pesos con apoyo

$1,422 pesos sin apoyo / $711 pesos con apoyo Cero: $711 pesos sin apoyo / $356 pesos con apoyo

$711 pesos sin apoyo / $356 pesos con apoyo Uno y Dos: $494 pesos sin apoyo / $347 pesos con apoyo

$494 pesos sin apoyo / $347 pesos con apoyo Voluntario: $494 pesos

$494 pesos Exento: $235 pesos

Los hologramas Uno, Dos y Voluntario tienen un costo de $494 pesos sin subsidio, mientras que la tarifa con apoyo baja a $347 pesos. Son las categorías más comunes entre los vehículos particulares del estado.

La opción más accesible es el holograma Exento, con un costo de solo $235 pesos. Consultar el calendario oficial determina qué tipo de verificación corresponde a cada placa antes de acudir al centro autorizado.