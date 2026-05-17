Hidalgo: Así es el nuevo proceso y los montos oficiales para obtener la licencia de conducir

Circular por las carreteras de Hidalgo requiere contar con la documentación vigente para evitar sanciones administrativas. Durante este periodo, el proceso para obtener el plástico oficial integra nuevas validaciones que los habitantes deben considerar antes de acudir a los módulos de atención ciudadana.

El trámite garantiza que los conductores cuenten con las aptitudes necesarias para manejar vehículos motorizados en el territorio hidalguense. Sin embargo, el costo final del documento depende estrictamente de la categoría solicitada y del tiempo de validez que el interesado elija al momento de realizar su pago en las oficinas recaudadoras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en Hidalgo este 2026?

El proceso administrativo exige que los interesados se presenten en los módulos regionales con su documentación en regla. Para evitar contratiempos, el sistema de transporte estatal ha simplificado las etapas para que los ciudadanos completen su registro biométrico de forma ágil y segura.

Para obtener el documento por primera vez, deberás seguir estos pasos:

Presentar el CURP actualizado junto con un comprobante de domicilio que no supere los tres meses de antigüedad.

junto con un comprobante de domicilio que no supere los tres meses de antigüedad. Entregar un certificado médico oficial que sea expedido exclusivamente por instituciones de salud pública del estado.

que sea expedido exclusivamente por instituciones de salud pública del estado. Acreditar satisfactoriamente el examen teórico-práctico coordinado por los peritos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

coordinado por los peritos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Realizar el pago de derechos correspondiente en las ventanillas autorizadas o mediante la plataforma digital de recaudación.

Las personas que ya cuentan con el documento y solo requieren el canje deben presentar la licencia anterior junto con su identificación vigente. En caso de robo, las autoridades solicitan una constancia de no infracción para validar que el conductor no tiene adeudos pendientes antes de la emisión.

Costos oficiales de la licencia en Hidalgo según su tipo

El valor de este derecho se ajusta anualmente y varía si se trata de un trámite nuevo o una renovación del plástico. Los precios finales dependen de la vigencia elegida, la cual puede ser de dos o cuatro años según la preferencia del usuario.

Estos son los montos vigentes para las licencias nuevas en 2026:

Chofer tipo “A” : El costo es de 763 pesos por dos años y de 1,424 pesos por el periodo de cuatro años.

: El costo es de 763 pesos por dos años y de por el periodo de cuatro años. Automovilista tipo “B” : El trámite inicial cuesta 610 pesos (5.20 UMA de $117.31) con vigencia de dos años.

: El trámite inicial cuesta (5.20 UMA de $117.31) con vigencia de dos años. Motociclista tipo “C” : Para conductores de unidades marca Italika , el precio es de 458 pesos por la vigencia corta.

: Para conductores de unidades , el precio es de 458 pesos por la vigencia corta. Permisos especiales: Los documentos para menores de edad y extranjeros tienen un valor fijo de 763 pesos por semestre.

Es fundamental conservar el comprobante de pago original, ya que es un requisito indispensable para concluir la captura de datos. El gobierno estatal reitera que los premios por canje reducen el costo significativamente para aquellos conductores que mantienen su expediente administrativo sin incidencias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.