Es oficial en Pachuca: instalarán 256 cámaras en estas zonas de la ciudad

La ciudad de Pachuca comenzará a ampliar su sistema de vigilancia urbana con la colocación de 256 cámaras de seguridad que serán distribuidas en distintos sectores considerados prioritarios dentro de la capital hidalguense.

El plan contempla nuevos puntos de monitoreo en vialidades de alto flujo, accesos carreteros y espacios con importante movilidad peatonal y vehicular.

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¿Dónde estarán las nuevas cámaras de vigilancia en Pachuca?

De acuerdo con el gobierno de la capital hidalguense, las cámaras serán instaladas en 64 puntos estratégicos ubicados en diferentes zonas de Pachuca, principalmente en entradas y salidas de la ciudad, avenidas principales y sectores donde actualmente el monitoreo resulta limitado.

El ayuntamiento señaló que la ubicación de los equipos se definió tomando en cuenta factores relacionados con tránsito, movilidad y necesidades operativas de seguridad.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el mapa completo de ubicaciones, el gobierno municipal adelantó que el sistema buscará cubrir áreas con alta circulación diaria de personas y vehículos.

#CNHIDALGO 🚨 Pachuca fortalecerá su seguridad con la instalación de 256 cámaras de videovigilancia en 64 puntos estratégicos de la capital.



El alcalde @JorgeAlbertoR_ informó que el sistema será colocado en vialidades principales, accesos de entrada y salida de la ciudad, así… pic.twitter.com/5AzZ6dupQA — CNHIDALGO TV (@CNHidalgoTv) May 18, 2026

¿Qué funciones tendrá el nuevo sistema de monitoreo?

Además de ampliar la vigilancia urbana, las nuevas cámaras permitirán generar registros visuales que podrían utilizarse en investigaciones relacionadas con incidentes o hechos delictivos.

El sistema también busca agilizar la detección de situaciones de riesgo y facilitar la respuesta de las corporaciones de seguridad y tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Cada uno de los postes contará con varios dispositivos de grabación y monitoreo, lo que permitirá ampliar el rango de supervisión en cruceros y corredores viales importantes.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el proyecto?

El alcalde Jorge Reyes señaló que el proyecto representa una de las principales inversiones recientes enfocadas en infraestructura de videovigilancia dentro de Pachuca.

Las autoridades también reconocieron que existían sectores de la ciudad donde la cobertura de cámaras resultaba insuficiente para atender las necesidades actuales de monitoreo urbano.

La instalación de las 256 cámaras continuará durante los próximos meses.

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