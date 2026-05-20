Confirmado en Aguascalientes: adultos mayores que cumplan estos requisitos podrán tramitar 50% de descuento en transporte público

La Coordinación General de Movilidad abre el periodo oficial para actualizar el padrón de usuarios vigentes. Las personas de la tercera edad necesitan completar una gestión obligatoria en los módulos de atención si desean asegurar la tarifa preferencial del 50% de descuento en el transporte público.

El beneficio aplica directamente para los usuarios de la Tarjeta YoVoy en la capital y municipios del estado. Los interesados deben acudir con su documentación oficial para reactivar el plástico electrónico antes del cierre de la convocatoria institucional.

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Requisitos para tramitar la Tarjeta YoVoy de adultos mayores en Aguascalientes

Los interesados deben acudir a las oficinas ubicadas en la zona de Tres Centurias, a un costado del Hospital Hidalgo. Los módulos de atención reciben la documentación de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas de manera continua.

Para actualizar la tarjeta del transporte público es necesario presentar original y copia de la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible.

legible. Clave Única de Registro de Población (CURP).

de Población (CURP). Identificación oficial vigente.

vigente. Comprobante de domicilio actual (no mayor a tres meses).

Además de estos papeles, los adultos mayores tienen que exhibir su credencial del INAPAM para validar su edad legal. El personal de la dependencia revisa los datos correspondientes para registrar el beneficio de forma inmediata en el sistema estatal.

¿Cómo funciona el descuento de transporte para adultos mayores?

La Tarjeta YoVoy otorga un descuento del 50% en la tarifa de los camiones urbanos a este sector de la población. Los beneficiarios que realizaron su trámite en años anteriores deben reactivar el plástico de forma obligatoria para asegurar la vigencia de sus derechos.

La convocatoria formal de reactivación comenzó en abril y continuará vigente durante los meses de mayo y junio. El proceso de actualización del padrón es completamente gratuito y evita que los usuarios tengan contratiempos al validar su pasaje en los lectores electrónicos.

El trámite nuevo por primera vez cuesta 80 pesos de la moneda nacional, mientras que la reposición por robo o extravío tiene un precio de 125 pesos. La renovación anual no genera ningún costo para el ciudadano y requiere la presencia física del interesado con su papelería en mano.

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