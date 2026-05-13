Adiós a este trámite en Jalisco: tienes solo durante mayo para verificar gratis con estas placas

Mayo se está acabando y en Jalisco corre una ventana clave para una parte de los automovilistas del estado. El trámite de verificación vehicular cierra etapa este mes para conductores con cierta característica en su vehículo, y dejarlo pasar tiene un precio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) opera el programa estatal con un calendario rotativo por terminación de placa. Quien no respeta su periodo asignado, queda fuera de regla y enfrenta sanciones económicas.

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¿Qué placas deben verificar en Jalisco durante mayo de 2026?

El calendario estatal define dos grupos con obligación activa este mes. Los vehículos con placa terminada en 4 transitan su periodo abril-mayo, lo que significa que mayo es su último mes hábil para cumplir sin recargo.

El segundo grupo recién entra a su ventana asignada. Las unidades con placa terminada en 5 inician el periodo mayo-junio, así que tienen mayo y todo junio para realizar el trámite ante un verificentro autorizado.

Cada conductor debe revisar el último dígito numérico de su placa, sin contar las letras. La autoridad estatal solo acepta la verificación dentro del bimestre que corresponde a esa terminación, no antes ni después.

placas jalisco Terminación 4 cierra mayo, terminación 5 tiene hasta fin de junio. (Gobierno de Jalisco)

¿Cuánto cuesta verificar y qué pasa si no lo haces?

La verificación vehicular en Jalisco mantiene su modalidad gratuita durante 2026 para los vehículos particulares. El costo del trámite es de cero pesos siempre que el conductor acuda en su periodo asignado y cumpla con los requisitos de la unidad.

La sanción por incumplir es lo que cambia el panorama. La multa va de 10 a 20 UMA, lo que equivale a un rango de entre 1,173.10 y 2,346.20 pesos, según el artículo 14 del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico aplicado por SEMADET.

A la sanción económica se suma una restricción operativa. La unidad sin holograma vigente puede ser detenida en operativos viales y queda impedida para realizar trámites ante el Registro Estatal Vehicular hasta regularizar su situación

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