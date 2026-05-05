Confirmado en Morelos: estas placas ya tienen que verificar desde mayo y el tiempo empieza a correr

La Verificación Vehicular en Morelos volvió a poner contra las cuerdas a los automovilistas del estado. El nuevo bimestre del calendario ya arrancó y un grupo específico de placas tiene la obligación de pasar el trámite antes de que termine junio, bajo amenaza de multa y la imposibilidad de circular en zonas con restricción ambiental.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Energía Ambiental (SDSyEA) opera el programa con una lógica simple: el color del engomado y la terminación de tu placa definen cuándo te toca. Y esta vez, le toca a varios.

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¿Qué placas deben verificar en Morelos durante mayo y junio?

El calendario de Verificación Vehicular Morelos 2026 sigue el esquema bimestral por engomado y terminación de placa que el estado mantiene desde hace varios ciclos. Para el bimestre mayo-junio, los vehículos obligados son los que tienen engomado azul y terminación de placas en 9 o 0. Si tu auto entra en ese grupo, la cuenta regresiva ya arrancó: tenés hasta el último día de junio para presentarte en un centro autorizado.

El problema no es nuevo, pero sí recurrente cada bimestre. Miles de morelenses dejan vencer la fecha y terminan pagando más de lo que costaba el trámite. La verificación no es opcional ni se posterga por trámites pendientes del auto, y la sanción se cobra en UMAs (en 2026, una UMA equivale a $117.31 pesos), lo que multiplica el golpe al bolsillo según el atraso.

Quien no cumpla dentro del bimestre asignado entra automáticamente en extemporáneo, lo que activa el cobro de multa. La base legal está en el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en sus disposiciones sobre el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria. La sanción aplica aunque el auto esté impecable mecánicamente: se castiga el incumplimiento del calendario, no la condición del vehículo.

Placas en Morelos (Secretaría de Movilidad del Estado de México Facebook / Canva Pro)

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar en Morelos en 2026?

El monto de la sanción se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), un sistema que ajusta el cobro año con año. Con la UMA 2026 fijada en $117.31 pesos, las multas por omitir la Verificación Vehicular en Morelos parten de las 20 UMAs y pueden escalar según la reincidencia. Eso significa que el piso del castigo arranca cerca de los 2,346 pesos, una cifra que supera por mucho el costo del trámite cuando se hace en tiempo.

A esto se suma una consecuencia menos visible pero igual de molesta: los vehículos sin holograma vigente no pueden circular en zonas que aplican restricciones por contingencia ambiental ni en municipios conurbados con la Zona Metropolitana del Valle de México que reconocen el holograma morelense. En la práctica, manejar sin verificación es exponerse a infracciones en cada cruce de cámara o retén.

¿Dónde se hace la Verificación Vehicular en Morelos?

El trámite se realiza únicamente en los Centros de Verificación Vehicular autorizados por la SDSyEA del Estado de Morelos, distribuidos en municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Yautepec y Temixco. Antes de ir conviene sacar cita en línea: la demanda crece sobre el final de cada bimestre y los espacios se saturan rápido.

Los documentos que pide el centro son los básicos: tarjeta de circulación vigente, comprobante del pago de tenencia o refrendo al corriente y la constancia de la verificación anterior si la hay. El vehículo debe llegar con motor frío y sin fallas evidentes en el escape, porque eso condiciona el resultado de la prueba.

Si tu auto tiene engomado azul y placa terminada en 9 o 0, la recomendación es no esperar a la última semana. Sacá la cita esta misma semana, llevá el vehículo al centro autorizado más cercano y resolvé el trámite antes de que el calendario te alcance. La multa es evitable; el atraso, no.

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