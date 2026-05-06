Estas placas en Guanajuato tienen pocos días para verificar o pagarán multa

Aunque mayo recién arranca, un grupo específico de automovilistas en Guanajuato todavía no completó la verificación vehicular del primer semestre de 2026. El calendario oficial del estado fija una fecha límite que se acerca rápido, y quienes circulen sin el holograma vigente quedan expuestos a una multa que supera los $2,000.

El trámite no admite prórrogas informales: depende del último dígito de la placa y se aplica dos veces al año. Las y los conductores que entran en este turno tienen apenas semanas para acudir al verificentro, pasar la prueba de emisiones y obtener el certificado. Pasada esa fecha, el costo cambia de forma considerable.

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¿Qué placas verifican en mayo en Guanajuato y cuál es la fecha límite?

El calendario semestral del estado organiza la verificación por placa. En este turno corresponde a los vehículos con placas terminación 1 y 2, que deben cumplir antes del 31 de mayo de 2026. El periodo arrancó en abril, por lo que el margen real ya entró en su recta final.

Este sistema de rotación por dígito busca distribuir la demanda durante el año y evitar el colapso de los verificentros. Cada terminación tiene asignados dos meses específicos del semestre, y la regla aplica tanto a vehículos particulares como a unidades de uso intensivo.

Conductores que cambiaron de placa recientemente o que se mudaron a Guanajuato desde otro estado deben revisar su registro vehicular antes, porque el calendario sigue al último dígito sin importar la antigüedad del trámite.

Después de esta ronda continúan las terminaciones 3, 4 y siguientes, cada una con su propia ventana a lo largo del año. Conductores con otras terminaciones pueden consultar las fechas exactas en el portal oficial del Gobierno de Guanajuato. La recomendación práctica es no esperar al último día: los verificentros saturan su agenda en las semanas finales y un retraso puede convertirse en sanción.

Placas en Guanajuato (Getty Images e Imagen ilustrativa | Canva Pro)

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar y qué dice la norma?

La normativa estatal establece que circular sin el certificado de Verificación Ambiental se sanciona con un monto de 10 a 20 UMA, lo que equivale a entre $1,131.40 y $2,262.80 pesos (UMA 2026 = $113.14). El cobro se aplica en operativos de tránsito y al detectarse la falta del holograma vigente.

El proceso para evitarlo es directo: acudir a un verificentro autorizado, presentar el vehículo en condiciones de circular, pasar la prueba de emisiones y retirar el holograma. Algunos centros permiten agendar cita previa, una opción útil cuando la demanda se dispara en los últimos días del periodo.

Conviene llegar con tarjeta de circulación e identificación oficial a la mano. El vehículo debe estar al corriente con otros pagos para evitar rechazos durante el mismo trámite. Si tu placa termina en 1 o 2, agenda esta semana y evita pagar de más.

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