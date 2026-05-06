Adiós a los vehículos contaminantes en Querétaro: multarán y enviarán al corralón a todos los autos que cometan esta infracción

La medida ya está vigente en el estado de Querétaro y apunta directo al bolsillo de quienes mantienen en circulación autos que contaminan más de la cuenta. No importa si el vehículo tiene su constancia de verificación: si los oficiales o las autoridades ambientales detectan emisiones visibles, pueden retirarlo de la vía pública en el momento.

La sanción combina una multa que se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la remisión al corralón, una mezcla que vuelve costosa cualquier descuidada.

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¿Cuánto cuesta la multa por humo y gases tóxicos en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro establece, en su artículo 126 fracción III, la obligación de los conductores de evitar emisiones excesivas de humo y gases tóxicos de sus vehículos. El mismo ordenamiento autoriza a los agentes de tránsito y a las autoridades ambientales a retirar de la circulación cualquier unidad cuando, a simple vista, se aprecien esas emisiones, incluso si el conductor porta la constancia de verificación correspondiente.

La sanción no es menor. El conductor que sea sorprendido con un vehículo que emita humo o gases tóxicos de manera excesiva enfrenta una multa de entre 20 y 30 UMA, lo que en valores de 2026 equivale a un rango de entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos (UMA 2026 = $117.31).

A esa cantidad hay que sumarle el costo del corralón: el traslado de la grúa, el pago por día de estancia en el depósito y los trámites administrativos para recuperar la unidad. En la práctica, una infracción que parece menor termina convirtiéndose en un gasto de varios miles de pesos, sin contar las horas perdidas en gestiones.

La autoridad municipal puede aplicar la sanción sin importar si el auto pasó la verificación vehicular hace semanas. El criterio es visual y operativo: si el humo o el gas se aprecian de forma ostensible, el oficial está facultado para detener la marcha y proceder.

94_electromecanica_TI6A3455_portada.jpg ¿Por qué tu auto puede terminar en el corralón aún si tienes la verificación al día?

¿Qué autos están en la mira de los oficiales de movilidad en Querétaro?

Los más expuestos son los vehículos de uso intensivo y los modelos con mantenimiento postergado. Autos con varios años de antigüedad, motores diésel sin afinación reciente, fugas de aceite que se queman en el escape o sistemas de inyección sucios tienden a soltar humo azul, blanco o negro de forma evidente. También entran en el radar las unidades que, aunque hayan aprobado la verificación, presenten fallas mecánicas posteriores.

Un sensor de oxígeno descompuesto, un catalizador dañado o una bujía en mal estado pueden disparar emisiones visibles en cuestión de días. La recomendación para los conductores queretanos es revisar el escape antes de salir, atender cualquier humo persistente como una alerta y mantener al día las afinaciones, no solo la verificación. Es la forma más barata de no pagar dos veces: una al taller y otra al corralón.

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