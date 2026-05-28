Tijuana: estos ciudadanos reciben asesoría jurídica gratuita con más de 5 servicios sin costo

El XXV Ayuntamiento de Tijuana implementa una iniciativa de asistencia legal sin costo orientada a proteger los derechos de los núcleos familiares en situación vulnerable. Este esquema de apoyo busca resolver problemáticas complejas que suelen desestabilizar la paz del hogar por falta de recursos económicos.

El beneficio genera un impacto directo en la economía popular y garantiza que las infancias cuenten con el respaldo de profesionales capacitados en materia de derecho familiar. Las personas interesadas deben cumplir con ciertos criterios básicos de selección para acceder a los beneficios de manera inmediata.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué trámites de custodia y servicios legales ofrece el DIF Tijuana gratis?

El programa consolida una oferta integral de apoyo jurídico para resolver controversias que afectan el desarrollo de los menores de edad en la región. Las familias tijuanenses encuentran un espacio de orientación especializada para enfrentar procesos legales que ordinariamente representan un costo financiero inalcanzable.

La autoridad municipal concentra sus esfuerzos en brindar certeza jurídica a través de defensores profesionales que acompañan a los ciudadanos en cada etapa del proceso. El esquema elimina las barreras económicas y promueve una cultura de legalidad en los sectores que registran mayor índice de marginación social.

Los servicios disponibles se ejecutan bajo un estricto control de calidad institucional y contemplan los siguientes rubros de atención ciudadana:

Orientación jurídica familiar.

Trámites de custodia de menores.

Juicios de patria potestad.

Acompañamiento legal general.

Información sobre derechos familiares.

Asesoría para elección de jueces 1 de julio Los cinco servicios jurídicos gratuitos buscan proteger los derechos de los menores. (Getty)

Requisitos y horarios para recibir asesoría legal gratuita en Baja California

El Sistema DIF Tijuana centraliza la recepción de solicitudes en sus oficinas principales con el objetivo de agilizar los tiempos de respuesta de cada expediente. Las autoridades recomiendan acudir con toda la documentación disponible del caso para facilitar el diagnóstico inicial que realizan los especialistas jurídicos.

La atención al público opera en un esquema ampliado que cubre las necesidades de la población trabajadora de la zona fronteriza de Baja California. Los ciudadanos pueden presentarse en el Bulevar Insurgentes de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, o los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El aparato de gobierno subraya que el acceso oportuno a la justicia constituye un pilar fundamental para alcanzar el bienestar social en la comunidad. Bajo el lema institucional, la presente administración proyecta consolidar más de 5 mil asistencias de este tipo para fortalecer el tejido social tijuanense.

Para proteger tu patrimonio y asegurar el futuro de tus hijos, asiste a las brigadas legales del municipio con tus identificaciones oficiales vigentes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.