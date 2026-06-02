Caso de Carlos Manzo: Detienen a oficial de la Guardia Civil y excolaborador de la Fiscalía Regional de Uruapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán conformó la detención de otras dos personas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Se trata de Héctor Hugo “N”, alías Manuel, extrabajador de la Fiscalía Regional Uruapan, así como Juan Luis “N”, alías Comandante Gary, exagente de la Guardia Civil en Michoacán.

De acuerdo a las autoridades, ambos estarían vinculados con Wendy Fabiola “N”, mejor conocida como La Tía y operadora de El Congo, la cual fue detenida el 19 de mayo.

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La Fiscalía de Michoacán (@FiscaliaMich) confirma la detención de Héctor Hugo "N", exservidor de la Fiscalía Regional de Uruapan, y Juan Luis "N", agente de la Guardia Civil, por presuntamente estar relacionados con el asesinato de Carlos Manzo pic.twitter.com/qgG8eAeHe6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 2, 2026

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Detienen a los implicados del asesinato en Carlos Manzo en distintos días

Las autoridades informaron que el Comandante Gary fue detenido el pasado 22 de mayo; es señalado como posible responsable de filtrar información a La Tía sobre operativos de la Guardia Civil.

Además, durante el operativo, se le incautaron dos teléfonos celulares, bolsas con marihuana, dinero en efectivo y diversas identificaciones oficiales.

Por su parte, Manuel fue aprehendido un día antes, el 21 de mayo. Él es señalado como el presunto responsable de filtrar todo lo relacionado a la orden de aprehensión contra El Congo.

Se le decomisaron cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de la Fiscalía estatal, un vehículo, así como casquillos percutidos.

Fiscalía de Michoacán reconoce 24 detenidos del caso de Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que van 24 personas detenidas tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan en noviembre de 2025, de los cuales tres fallecieron.

Además, puntualizó que se desarticuló una “red de estructura delincuencial” en el municipio, la cual estaba encabezada por Jorge Armando, alías El Lic, autor intelectual del homicidio, y con los liderazgos de Gerardo “N”, El Congo, así como Baruch “N”, Caos.

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