Querétaro lanza programa de adquisición de vivienda y lote con servicios con apoyo de hasta $550 mil para quienes cumplan estos requisitos

El acceso a la vivienda en Querétaro cuenta con nuevas reglas tras la publicación del programa estatal "Contigo por tu Vivienda 2026". El Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) otorgará apoyos económicos de hasta 550 mil pesos por beneficiario.

La normativa, publicada en el diario oficial La Sombra de Arteaga, responde al déficit de habitabilidad en la entidad, donde el 57% de la población gana menos de tres salarios mínimos. Esta política pública busca mitigar el rezago habitacional mediante subsidios directos para edificación nueva, mejoramiento o ampliación de hogares en zonas urbanas y rurales.

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¿Cuáles son los montos de apoyo del IVEQ en Querétaro para 2026?

El IVEQ segmentó los recursos económicos según la necesidad específica del solicitante y su condición laboral. El esquema financiero permite desde la construcción total en terreno propio hasta el abono a capital de créditos hipotecarios ya existentes.

Los montos oficiales por acción de vivienda son:

Edificación de vivienda nueva: hasta 550,000 pesos por beneficiario.

hasta por beneficiario. Abono a capital hipotecario: hasta 150,000 pesos para trabajadores del estado con créditos vigentes.

hasta para trabajadores del estado con créditos vigentes. Mejoramiento o ampliación: hasta 200,000 pesos para infraestructura básica en el hogar.

hasta para infraestructura básica en el hogar. Reducción de hacinamiento: hasta 200,000 pesos en zonas con alto rezago social.

Seguimos trabajando con la encomienda del Gobernador Mauricio Kuri, a través del Iveq, para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos.



Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones que fortalezcan nuestro estado y brinden mayores oportunidades para todas y todos. pic.twitter.com/ljUWWnPP8H — InstitutoViviendaQro (@ViviendaQro) December 11, 2025

¿Qué requisitos pide el IVEQ para acceder al programa Contigo por tu Vivienda?

Para acceder a los recursos de vivienda en Querétaro, los interesados deben acreditar que no cuentan con otros financiamientos activos y que poseen un terreno habilitado para construir. El IVEQ priorizará a familias en situación de vulnerabilidad económica que habitan en asentamientos con servicios básicos.

Evita el rechazo de tu solicitud con estos requisitos oficiales:

Acreditar la posesión legal del terreno mediante título de propiedad o documento equivalente.

la posesión legal del terreno mediante título de propiedad o documento equivalente. Demostrar que el predio cuenta con servicios de agua, luz y drenaje.

que el predio cuenta con servicios de agua, luz y drenaje. Presentar la Cédula de Información Socioeconómica (CIS) debidamente llenada.

la Cédula de Información Socioeconómica (CIS) debidamente llenada. Contar con un ahorro previo, el cual puede ser en efectivo, materiales o mano de obra.

con un ahorro previo, el cual puede ser en efectivo, materiales o mano de obra. Certificar que el solicitante no es propietario de otra vivienda en el territorio estatal.



Entrega de cuartos adicionales de nuestro programa “Contigo Por tu Vivienda, Modalidad Municpios” en el municipio de Tolimán. #Contigo, Municipio y Estado, estamos llevando a Querétaro al #SiguienteNivel pic.twitter.com/Kk4mpBzTSF — InstitutoViviendaQro (@ViviendaQro) April 9, 2025

¿Cómo solicitar el apoyo de vivienda en Querétaro y cuál es la fecha límite?

El trámite es estrictamente presencial y personal. Las personas interesadas deben acudir a las oficinas centrales del IVEQ o a las direcciones de Desarrollo Social de su municipio. Aunque las reglas de operación ya están vigentes, la disponibilidad de los fondos está sujeta a los convenios específicos entre el estado y las alcaldías.

Todos los detalles a tener en cuenta para realizar el trámite:

Sede Central: Acudir a Av. Pie de la Cuesta 1488, Col. Desarrollo Centro Norte, Santiago de Querétaro. Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Fecha Límite: El programa opera bajo disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal 2026; se recomienda iniciar la integración del expediente de forma inmediata. Costo del trámite: El proceso de registro y evaluación es totalmente gratuito.

La situación habitacional en el estado de Querétaro refleja que, si bien existen más de 112 mil casas deshabitadas, la falta de oferta económica empuja a los trabajadores hacia la autoconstrucción. Por ello, el IVEQ mantendrá la vigilancia sobre la aplicación de estos recursos para asegurar que la edificación cumpla con estándares mínimos de seguridad estructural.