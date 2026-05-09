Estudiantes universitarios en Corregidora deberán cumplir este requisito para empezar a cobrar la beca 2026

La entrega de becas municipales de Corregidora, correspondientes a la primera etapa de 2026, ya comenzó y las autoridades queretanas dieron a conocer los requisitos que deberán cumplir estudiantes universitarios para poder recibir el apoyo económico.

Uno de los puntos más importantes para quienes resultaron beneficiarios es que deberán presentarse físicamente para recoger la tarjeta bancaria donde será depositada la beca. Sin este paso, el pago no podrá realizarse.

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¿Qué otros requisitos necesitas para cobrar la beca universitaria de Querétaro?

El municipio de Querétaro informó que además de acudir personalmente a la entrega de tarjetas, las y los estudiantes deberán presentar documentación obligatoria para completar el trámite.

Entre los requisitos solicitados se encuentran:

INE o identificación oficial vigente

Recibo 1 validado y aprobado

Presencia de la persona responsable registrada en el sistema

¿Cuál es el calendario de entrega para estudiantes universitarios?

La entrega de tarjetas para estudiantes universitarios se realizará el próximo 20 de mayo de 2026 en la Secundaria José Clemente Orozco.

El horario establecido para la entrega será a las 08:15 horas, mientras que la dispersión del pago está programada para el 22 de mayo de 2026.

¿Cuándo serán las entregas de becas para primaria, secundaria y excelencia?

El municipio también publicó el calendario correspondiente a otros niveles educativos que forman parte de la primera etapa de becas 2026.

Secundaria

Entrega: 11 y 12 de mayo de 2026

Lugar: Arcotecho de la Unidad Deportiva El Pueblito

Horario: 09:00 a 14:00 horas

Dispersión de pago: 13 de mayo de 2026

Excelencia (Primaria y Secundaria)

Entrega: 20 de mayo de 2026

Lugar: Secundaria José Clemente Orozco

Horario: 08:15 horas

Dispersión de pago: 15 de mayo de 2026

En el caso de primaria, la entrega se realizó del 4 al 7 de mayo en el Arcotecho de la Unidad Deportiva El Pueblito. Para estos estudiantes, la dispersión se llevó a cabo el 8 de mayo.

Las autoridades pidieron a madres, padres y estudiantes mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con las entregas y depósitos del programa.

¿De qué trata la beca municipal de Corregidora y cuánto dinero entrega?

El programa forma parte de las Becas “Educación A Paso Firme 2026”, impulsadas por el municipio de Corregidora para apoyar a estudiantes de primaria, secundaria y universidad que viven en la demarcación.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los apoyos económicos buscan ayudar a las familias a mantener a niñas, niños y jóvenes dentro del sistema educativo. El programa contempla estudiantes de escuelas públicas y privadas, incluyendo licenciaturas, ingenierías y TSU.

Los montos y promedios mínimos solicitados cambian dependiendo de cada modalidad:

Primaria

Promedio mínimo: 8.0



Monto: $1,150 pesos

Secundaria

Promedio mínimo: 8.0



Monto: $1,150 pesos

Universidad

Promedio mínimo: 8.5



Monto: $3,000 pesos

Excelencia Primaria

Promedio requerido: 10.0



Monto: $2,300 pesos

Excelencia Secundaria

Promedio requerido: 10.0



Monto: $2,300 pesos

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