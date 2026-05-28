Julieta Venegas llega a Querétaro: fecha, lugar y precios de boletos para la gira Norteña

Julieta Venegas llegará a Querétaro el 6 de junio de 2026 como parte de la gira de su más reciente álbum, Norteña. En ese disco, la artista se adentra en el regional mexicano para explorar sus memorias en Tijuana, Baja California, donde creció. El disco incluye colaboraciones con Natalia Lafourcade, Bronco, Yahritza y Su Esencia y El David (Aguilar).

Los boletos ya están disponibles y se pueden comprar de forma online.

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¿Cuándo se presentará Julieta Venegas en Querétaro?

La cantante y compositora se presentará el 6 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 20 horas. Los boletos ya están disponibles a través de Eticket, con precios que parten desde los 885 pesos.

Las personas interesadas en asistir al evento en Querétaro podrán adquirir las entradas con los siguientes valores:

preferente vip: $2,125.00

preferente oro: $1,890.00

preferente plata: $1,650.00

general central: $710.00 (hot sale 25% - $530.00)

general poniente: $885.00 (hot sale 25% - $663.00)

general oriente: $885.00 (hot sale 25% - $663.00)

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez Sectores para el show de Julieta Venegas en Querétaro. (eticket)

Julieta Venegas presentará su disco Norteña en Querétaro

Julieta Venegas trabajó en Norteña durante tres años con el propósito de volver a sus raíces, marcadas por su disco debut Aquí (1997) y por la familia de quien heredó el gusto por la música. “La idea de hacer una memoria iba y venía, pero nunca mantenía el interés tanto tiempo; prefería hacer otro disco, pero cuando hice ‘Tiempos Dorados’ con David Aguilar me surgieron imágenes de mi infancia y dije: ‘Aquí está mi memoria’”, declaró la artista mexicana que se presentará en Querétaro este 6 de junio.

Junto al álbum, la cantautora presenta un libro homónimo: una novela que, según sus propias palabras, no es una autobiografía, sino una ficción que acompaña a una protagonista en el intento de comprender de dónde viene y qué lugar desea ocupar en el mundo. En esa historia, el norte aparece como un espacio que moldea decisiones, vínculos y oportunidades.

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