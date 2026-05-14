Es oficial en Corregidora: estudiantes universitarios recibirán el pago de las becas este día de mayo

Las y los estudiantes universitarios de Corregidora, que forman parte del programa municipal de becas, ya tienen fecha confirmada para recibir el depósito de su monto correspondiente a la primera etapa del año: 22 de mayo.

El apoyo económico forma parte del programa Educación A Paso Firme 2026, dirigidas a estudiantes de escuelas públicas y privadas del municipio, incluyendo licenciaturas, ingenierías y programas TSU.

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¿Qué día depositarán la beca a universitarios en Corregidora?

El municipio de Corregidora informó que la dispersión del pago para estudiantes universitarios se realizará el próximo 22 de mayo de este año.

Pero antes del depósito, las y los beneficiarios deberán acudir a la entrega de tarjetas bancarias programada para el 20 de mayo en la Secundaria José Clemente Orozco.

La jornada comenzará a las 08:15 horas y será indispensable completar este paso para poder recibir el recurso económico días después.

¿Cuánto dinero recibirán los estudiantes universitarios?

Dentro del programa Educación A Paso Firme 2026, el apoyo para universidad en Querétaro es uno de los montos más altos contemplados por el municipio, ya que recibirán $3,000 pesos por estudiante siempre y cuando cuenten con un promedio mínimo de 8.5.

El programa municipal contempla distintas modalidades de apoyo dependiendo del nivel educativo y desempeño académico de cada estudiante.

¿Qué documentos deben presentar para recibir la tarjeta?

Las autoridades municipales recordaron que la persona responsable registrada en el sistema deberá presentarse físicamente para completar el proceso de entrega.

Además, será necesario acudir con los siguientes documentos:

INE o identificación oficial vigente

Recibo 1 validado y aprobado

Presencia de la persona responsable registrada en el sistema

El municipio recomendó revisar previamente la documentación para evitar retrasos o inconvenientes durante la entrega de tarjetas.

¿Qué otros niveles educativos forman parte de las becas municipales?

Además de universidad, las becas Educación A Paso Firme 2026 también contemplan apoyos para primaria, secundaria y excelencia académica.

Los montos establecidos para otras modalidades son:

Primaria

Promedio mínimo: 8.0



Apoyo: 1,150 pesos

Secundaria

Promedio mínimo: 8.0



Apoyo: 1,150 pesos

Excelencia Primaria y Secundaria

Promedio requerido: 10.0



Apoyo: 2,300 pesos

Las autoridades municipales mantienen abierto el calendario de entregas y depósitos correspondientes a la primera etapa del programa durante mayo de 2026.

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