Para nadie en la Ciudad de México (CDMX) es sorpresa que existan puntos específicos en donde se colocan las famosas arañas inmovilizadoras de vehículos, las cuales se suelen poner en las llantas de los autos de aquellas personas que se estacionaron en un lugar prohibido o que simplemente no pagaron el parquímetro.

Y es que es importante mencionar que dentro de la capital de la República Mexicana, así como en otros estados del país, ciertas infracciones ameritan la colocación de esta herramienta que obliga a las y los conductores, a pagar la multa correspondiente por la falta cometida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacer si me pusieron la araña inmovilizadora en CDMX?

Antes que nada es importante mencionar que las arañas inmovilizadoras son colocadas por personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo cual los trámites y procesos correspondientes se deberán llevar ante estas instancias.

Tras ello, se debe considerar seguir los siguientes pasos para poder solicitar el retiro de las arañas:

Consulta sanciones acumuldas en el siguiente enlace

Realiza el pago correspondiente ante las autoridades

Contacta al personal según la zona de parquímetro los cuales se pueden corroborar en el siguiente enlace

Valida el pago correspondiente

Espera al personal para que retire la araña

¿De cuánto es la multa por la araña vehícular en CDMX?

Es importante mencionar que el pago de la multa por el retiro de la araña inmovilizadora depende de la gravedad de la infracción, pues el costo puede ir de los 565 hasta los mil 131 pesos según el caso del infractor.

Además, es importante mencionar que se deberá hacer el pago correspondiente del parquímetro para poder continuar con los procesos de liberación de la llanta que fue inmovilizada.

Motivos por los que pueden poner la araña inmovilizadora en CDMX

Los motivos que pueden llevar a las autoridades a tomar esta medida son:

No pagar parquímetro

Exceder el tiempo pagado en parquímetro

Acumular adeudos o infracciones de EcoParq

Estacionarse en lugares prohibidos

Invadir rampas para personas con discapacidad

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.