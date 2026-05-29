Últimos llamados en CDMX: fechas y requisitos de las Becas Bienestar para preescolar y primaria 2026

El registro para incorporarse al programa Mi Beca para Empezar 2026 en la Ciudad de México se encuentra en su etapa final, por lo que todavía hay familias que pueden realizar el trámite para obtener el apoyo económico de hasta $6,500 pesos.

La convocatoria abrió desde abril y concluirá el próximo 30 junio, por lo que autoridades capitalinas recomendaron completar el proceso en línea antes de la fecha límite para evitar contratiempos con el registro del próximo ciclo escolar.

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¿Qué documentos se necesitan para solicitar el apoyo?

Mi Beca para Empezar está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) dentro de la Ciudad de México.

Madres, padres o tutores deben contar con la siguiente documentación para completar el registro:

CURP certificada del estudiante

identificación oficial vigente del tutor

comprobante de domicilio

correo electrónico activo

número celular de contacto

Además, el sistema solicita tener una cuenta activa de Llave CDMX para ingresar a la plataforma y validar la información del beneficiario.

Ya se reporta depósito para Mi Beca para Empezar a partir del 1 de junio de 2026.



Montos por nivel:

Preescolar: $600

Primaria: $650

CAM: $600

El apoyo contempla 10 dispersiones mensuales de septiembre de 2025 a junio de 2026. pic.twitter.com/t9wRe6JvkU — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 27, 2026

¿Cómo se hace el registro de Mi Beca para Empezar?

El proceso se realiza completamente en línea. Primero, el tutor debe ingresar o crear su cuenta en Llave CDMX y posteriormente acceder al portal oficial de Mi Beca para Empezar.

Después, se deben capturar los datos del estudiante, cargar la identificación oficial en formato PDF o JPG y guardar el comprobante generado por el sistema al finalizar el trámite. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de enviarla para evitar errores en el registro.

¿Cuánto dinero entrega el programa en 2026?

El apoyo económico mensual establecido para este año es de:

$600 pesos para estudiantes de preescolar

$650 pesos para alumnos de primaria

En términos anuales, el programa puede representar hasta 6 mil pesos para preescolar y hasta 6 mil 500 pesos para primaria, dependiendo de la permanencia del estudiante dentro del padrón de beneficiarios.

El detalle que muchas familias todavía desconocen

Uno de los aspectos que más dudas genera es que el programa no toma como criterio principal el lugar de residencia de la familia, sino la escuela donde estudia el menor.

Esto significa que estudiantes que viven en municipios del Estado de México también pueden acceder al apoyo siempre que estén inscritos en escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México.

Conforme se acerca el cierre de registros, suele aumentar el número de personas que intentan ingresar a la plataforma, lo que puede provocar saturación o demoras durante el proceso.

Por ello, autoridades capitalinas recomendaron a madres, padres y tutores realizar el trámite con anticipación y conservar el comprobante digital del registro para cualquier aclaración futura.

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