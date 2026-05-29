En la CDMX se avanza en el bienestar animal y recientemente se aprobó una reforma que regula el acceso a mascotas en establecimientos Pet Friendly y aquí te contamos en qué consisten.

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Reforma para el acceso de mascotas a establecimientos

Durante la quinta sesión extraordinaria en la Comisión de Administración Pública Local del Congreso se aprobaron dos dictámenes sobre el acceso a animales de compañía en comercios.

Con ello se busca brindar certeza jurídica y establecer reglas claras en establecimientos mercantiles para que cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad, higiene y bienestar.

Así que los establecimientos que cumplan con los requerimientos podrán recibir un distintivo que los ratifique como un lugar que cuenta con condiciones de trato digno y respetuoso a los animales de compañía y salubridad.

¿Cómo obtener la insignia pet friendly?

La Secretaría de Salud y Desarrollo Económico será la encargada de emitir los lineamientos y criterios que deben cumplir los establecimientos para que obtengan el distintivo.

Mientras que la Agencia de Atención Animal expedirá los distintivos con previa solicitud de los titulares de establecimientos mercantiles.

Los comercios deberán permitir el acceso a mascotas de forma voluntaria en áreas específicas delimitadas

Los animales de asistencia podrán ingresar sin importar que el establecimiento no sea pet friendly

Ningún local puede cobrar una tarifa extra para permitir el acceso a mascotas

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