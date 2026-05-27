Últimos días para verificar en Aguascalientes: se acaba el plazo para todas estas placas o habrá multas

Mayo está por terminar y con ello también concluye el periodo oficial de verificación vehicular para miles de automovilistas en Aguascalientes. Y es que de acuerdo con el calendario del Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), los conductores con placas terminación 5 son quienes deben cumplir durante este mes con el trámite obligatorio.

No realizar la verificación dentro del plazo puede generar sanciones económicas, recargos e incluso problemas administrativos relacionados con la circulación del vehículo.

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¿Qué placas deben verificar antes del 31 de mayo?

El calendario anual de verificación vehicular en Aguascalientes establece que durante mayo corresponde realizar el trámite a todos los vehículos particulares con placas terminación 5, también identificados por el engomado amarillo.

La fecha límite para cumplir es el 31 de mayo, por lo que después de ese día, los propietarios todavía pueden regularizarse durante el mes siguiente, aunque ya con cargos adicionales por verificación extemporánea.

¿Cuánto cuestan las multas por no verificar en Aguascalientes?

Las sanciones por incumplir con la verificación vehicular pueden ir desde aproximadamente 20 hasta 40 UMAs, dependiendo de la reincidencia y de la situación específica del vehículo.

Con el valor actualizado de la UMA en 2026, esto representa multas que rondan entre los $2 mil 300 y los $4 mil 600 pesos aproximadamente. Además del pago de la sanción, el conductor todavía tendría que realizar la verificación pendiente para regularizar el automóvil.

Las autoridades ambientales también contemplan revisiones relacionadas con el cumplimiento del programa, por lo que circular sin la verificación correspondiente puede derivar en complicaciones adicionales para el propietario.

¿Dónde se realiza la verificación vehicular?

El trámite debe hacerse en verificentros autorizados por PROESPA, mientras que el Sistema de Multas de Verificación Vehicular (SIMUVE) permite consultar citas, requisitos y el estatus ambiental de cada vehículo.

Para completar el proceso normalmente se solicita:

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial

Comprobantes relacionados con el vehículo

También se recomienda acudir con la unidad en buenas condiciones mecánicas para evitar rechazos durante la revisión de emisiones.

¿Cómo funciona el calendario anual para autos particulares?

En Aguascalientes, la mayoría de los vehículos particulares verifican únicamente una vez al año conforme al último dígito de la placa.

El calendario oficial queda distribuido de la siguiente manera:

Terminación 1 → enero

Terminación 2 → febrero

Terminación 3 → marzo

Terminación 4 → abril

Terminación 5 → mayo

Terminación 6 → junio

Terminación 7 → julio

Terminación 8 → agosto

Terminación 9 → septiembre

Terminación 0 → octubre

¿Qué otros vehículos deben verificar en Aguascalientes?

Además de la verificación anual para autos particulares, en Aguascalientes existen esquemas semestrales y cuatrimestrales para ciertos vehículos de uso comercial, transporte o unidades sujetas a controles ambientales específicos.

Vehículos con verificación semestral

Este esquema aplica principalmente para:

taxis

transporte público

vehículos de plataforma

algunas unidades de uso intensivo o comercial

El calendario funciona así:

Placas 1 y 2 → enero y julio

Placas 3 y 4 → febrero y agosto

Placas 5 y 6 → marzo y septiembre

Placas 7 y 8 → abril y octubre

Placas 9 y 0 → mayo y noviembre

Vehículos con verificación cuatrimestral

La modalidad cuatrimestral suele aplicarse a:

transporte de carga

flotillas

vehículos con controles ambientales especiales

algunas unidades de uso industrial o empresarial

En este caso, todos verifican en los mismos periodos sin importar la terminación de la placa:

Primer periodo → febrero y marzo

Segundo periodo → junio y julio

Tercer periodo → octubre y noviembre

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