El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que como parte del operativo enjambre se logró detener a Jesús Corona Damián, sujeto que se desempeñaba como el alcalde electo del municipio de Cuautla, Morelos.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se confirmó que se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de este sujeto, el cual era investigado desde mayo del 2025 por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

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¿De qué se le acusa a Jesús Corona Damián?

De acuerdo con la información que ha surgido a través de autoridades, Jesús Corona Damián era investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, en especial con la agrupación del Cártel de Sinaloa en la zona de Cuautla, Morelos.

Fue en febrero del pasado 2025, que se comenzaron a difundir imágenes y videos de Corona Damián junto a Júpiter Araujo Bernard alias “El Barbas”, sujeto señalado como el líder de la organización delictiva en el territorio ya mencionado.

A grandes rasgos, a este político se le acusa de delincuencia organizada, por delitos contra la salud, así como por el delito de corrupción y protección a actividades ilícitas.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

¿Quién es Jesús Corona Damián?

Jesús Corona Damián ganó las elecciones como alcalde de Cuautla para el periodo 2025-2027, sin embargo, ese no fue su primer periodo con el cargo público antes mencionado.

Corona Damián fue regidor de Cuautla entre 2009 y 2012, fue director de Servicios Públicos Municipales de la misma región entre 2016 y 2017, además de que ganó la alcaldía por primera vez en el 2018 bajo la coalición de Morena, PT y Encuentro Social.

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