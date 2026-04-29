Últimos días en Guanajuato: estos conductores deberán hacer la verificación vehicular antes del 30 de abril para evitar multas

Abril se transformó en una cuenta regresiva que golpea el bolsillo de miles de automovilistas en Guanajuato. La advertencia ya circula entre los conductores que aún no cumplen con el trámite ambiental obligatorio del estado.

El Gobierno estatal confirma que no habrá prórrogas. Quienes ignoren el plazo antes del 30 de abril podrían evitar multas que escalan hasta cifras que multiplican varias veces el costo original del trámite.

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Los vehículos que deberán hacer la verificación vehicular antes del 30 de abril

La Verificación vehicular en Guanajuato tiene fecha límite para los vehículos con terminación de placa 3 y 4. Estos automovilistas deben acudir a realizar este trámite en los centros autorizados antes de que termine el mes.

Las autoridades insisten en que no existen excepciones de calendario. Quien deje pasar el 30 de abril sin presentar su unidad enfrenta directamente la sanción ambiental.

La medida forma parte del programa estatal para controlar emisiones contaminantes. Acudir a tiempo evita un dolor de cabeza económico que pocos automovilistas anticipan.

Placas en Guanajuato Las placas terminadas en 3 y 4 tienen hasta hoy para reemplacar. (Getty Images e Imagen ilustrativa | Canva Pro)

Multas que multiplican el costo del trámite en Guanajuato

El contraste entre verificar y no verificar resulta brutal para el bolsillo. La diferencia económica es lo que más sorprende a los automovilistas que descubren tarde la sanción.

Las multas se calculan entre 20 y 40 UMA, según establece la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato. El valor diario vigente es de 117.31 pesos, de acuerdo con el INEGI.

Calcomanía estándar: 375 pesos

Hologramas doble cero, cero, uno y dos: 610 pesos

Multa mínima (20 UMA): 2 mil 346 pesos

Multa máxima (40 UMA): 4 mil 692 pesos

Ignorar el proceso puede salir hasta 12 veces más caro que cumplirlo a tiempo. Una decisión que cuesta minutos termina pesando miles de pesos en la cartera del conductor.

¿Qué vehículos entran y cuáles quedan fuera?

El programa no aplica para todos los autos que circulan por el estado. La normativa distingue claramente qué unidades deben pasar por el centro de verificación y cuáles quedan exentas.

Los automovilistas deben revisar el tipo de combustible y el uso de su vehículo antes de acudir. Esa diferencia evita traslados innecesarios y aclara quién carga con la obligación.

Vehículos obligados a verificar:

Autos a gasolina

Autos a diésel

Vehículos a gas LP

Vehículos a gas natural

Vehículos exentos del trámite:

Motocicletas

Autos con placas de antiguo

Maquinaria agrícola

Maquinaria de construcción y minería

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