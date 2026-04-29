Así puedes saber el salario con el que estás dado de alta en el IMSS y cómo te puede ayudar en un crédito Infonavit

Saber con qué salario estás registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es clave para entender no solo tus prestaciones, sino también el monto de apoyos a los que puedes acceder. Este dato, conocido como Salario Base de Cotización, impacta directamente en beneficios como el crédito de vivienda.

Además, el salario con el que estás dado de alta influye en lo que acumulas en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como en otros aspectos como tu pensión, incapacidades o incluso una indemnización en caso de despido.

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¿Cómo saber con qué salario estás dado de alta en el IMSS?

Existen varias formas oficiales para consultar esta información. Una de las más utilizadas es a través de la Constancia de Semanas Cotizadas, documento donde aparece el salario con el que tu empleador te tiene registrado.

También puedes revisarlo mediante:

El Reporte Personalizado de Cotización (RPCI)

La Constancia de Vigencia de Derechos

Estos documentos pueden descargarse en línea desde el portal del IMSS con tu CURP, número de seguridad social y correo electrónico.

Paso a paso para consultar tu salario en el IMSS

Si quieres conocer este dato de forma directa, puedes hacerlo en línea siguiendo estos pasos:

Ingresa al portal oficial del IMSS para consultar semanas cotizadas

para consultar semanas cotizadas Ten a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS), CURP y correo electrónico

Solicita la Constancia de Semanas Cotizadas y selecciona el reporte detallado

Recibirás un correo de confirmación y posteriormente el documento con tu información

En el reporte podrás ver tu salario registrado, semanas cotizadas y empleador

📅📷 ¡Conoce tus semanas cotizadas en el #IMSS! 📷 Obtén tu constancia de semanas cotizadas. 📷 Aclara cualquier duda sobre tu historial. ¡Accede ahora! https://t.co/R6fVj4q55k… pic.twitter.com/5v9q5pyrob — IMSS Hidalgo (@imss_hgo) November 12, 2024

¿Qué es el Salario Base de Cotización y por qué es importante?

El Salario Base de Cotización (SBC) es el monto con el que estás dado de alta ante el IMSS y sobre el cual se calculan tus prestaciones laborales.

Este salario determina:

Aportaciones a tu cuenta de vivienda

Monto de incapacidades

Cálculo de pensión futura

Ahorro en tu Afore

En algunos casos, el salario registrado puede ser incluso mayor al que percibes directamente, ya que incluye proporciones de prestaciones como aguinaldo o prima vacacional.

¿Cómo influye en tu crédito Infonavit?

El salario registrado es uno de los factores principales para determinar cuánto crédito puedes obtener en el Infonavit.

Esto se debe a que:

Las aportaciones patronales se calculan con base en tu salario

A mayor salario, mayor ahorro en tu subcuenta de vivienda

También influye en los puntos necesarios para solicitar un crédito

Si estás registrado con un sueldo menor al que realmente percibes, podrías recibir un crédito más bajo o tardar más en alcanzarlo.

¿Qué pasa si tu salario está mal registrado?

Tener un salario incorrecto ante el IMSS puede afectar directamente varios aspectos de tu vida laboral y financiera.

Por ejemplo:

Recibirías menos dinero en caso de incapacidad

Tu indemnización por despido sería menor

Tu ahorro para el retiro disminuiría

El monto de tu crédito Infonavit podría verse reducido

Si detectas inconsistencias, lo recomendable es acudir con tu empleador o solicitar una revisión ante el IMSS para corregir la situación y asegurar que tus derechos laborales estén protegidos.

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