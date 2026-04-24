El municipio de Jalisco que puso en marcha un ambicioso plan para recuperar hasta 10 mil viviendas

Un municipio de Jalisco firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en coordinación con la federación, con el propósito de recuperar hasta 10 mil viviendas a largo plazo.

Se trata de Tlajomulco, que busca posicionarse dentro de la agenda nacional de viviendas a través de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cómo es el plan para recuperar 10 mil viviendas en Tlajomulco

El plan integral de este municipio de Jalisco prevé un proceso estructurado de tres etapas. Según lo previsto, la primera de ellas buscará avanzar en la recuperación de unas mil unidades y continuarán de esta manera:

Primera etapa : intervención jurídica para la recuperación de las propiedades.

: intervención jurídica para la recuperación de las propiedades. Segunda etapa : rehabilitación de los inmuebles.

: rehabilitación de los inmuebles. Tercera etapa: integrar un padrón de quienes estén interesados en adquirir estas viviendas.

Para las autoridades locales, este convenio sienta las bases para la implementación del Plan de Recuperación de Vivienda en Tlajomulco y permitirá recuperar el tejido urbano y social local.

“Pronto Tlajomulco iniciará la recuperación de vivienda y estoy seguro de que seremos un referente en el país de cómo, sumando esfuerzos y trabajando en equipo, podemos lograr este objetivo tan importante: ofrecer viviendas sociales, accesibles y económicas para las y los ciudadanos”, expresó el presidente municipal, Gerardo Quirino.

Por su parte, el coordinador general de Gestión del Territorio, René Caro Gómez, aseguró que mediante este convenio el Infonavit comparte la información de las viviendas que cumplen con los requisitos para su recuperación, lo que habilita al municipio para realizar revisiones técnicas específicas, vivienda por vivienda.

Las claves del plan del municipio de Jalisco para recuperar viviendas

Conforme a la información oficial, el convenio de este municipio de Jalisco con el Infonavit para recuperar viviendas contempla una meta final de 10 mil viviendas.

Además, permitirá al municipio acceder a información técnica y jurídica de viviendas susceptibles de recuperación. Según las autoridades, el modelo tiene potencial para replicarse a nivel nacional.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.