Confirmado en Aguascalientes: anuncian cambios de horarios hasta el 8 de mayo en todos los trámites de transporte público

Los usuarios de la Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes reciben una alerta importante. Los cambios de horarios afectan directamente a quienes realizan trámites de transporte público en la ciudad.

Si planeas gestionar documentos relacionados con combis, plataformas o taxis, debes conocer las nuevas condiciones antes de acercarte a las oficinas. Los ajustes rigen hasta el 8 de mayo y aplican a todos los servicios del área.

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¿Qué cambia en los trámites de transporte público en Aguascalientes?

La Coordinación General de Movilidad confirma que todos los trámites de transporte público operan ahora en un horario reducido: de 9:30 a 14:30 horas. El cambio aplica de lunes a viernes sin excepción.

Esto significa que quienes lleguen fuera de ese rango no podrán realizar sus gestiones ese día. Los trámites de combis, plataformas y taxis quedan sujetos estrictamente a esta nueva ventana horaria.

El ajuste tiene vigencia definida: rige hasta el próximo 8 de mayo. Pasada esa fecha, la dependencia no anticipa si el esquema regresa a su modalidad habitual.

¿A quién afectan estos cambios de horarios hasta el 8 de mayo?

Los afectados directos son los operadores y solicitantes vinculados al transporte público en Aguascalientes. Cualquier trámite ante la Coordinación General de Movilidad debe ajustarse al nuevo horario para evitar viajes innecesarios.

El aviso oficial recomienda presentarse dentro del nuevo horario de lunes a viernes. Quienes lleguen fuera de ese bloque deberán regresar al día siguiente hábil.

La medida aplica a todos los trámites sin distinción de modalidad: combis, plataformas digitales y taxis quedan bajo las mismas condiciones hasta el 8 de mayo.

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