Es oficial: Jalisco simplificará trámites vehiculares para evitar este tipo de problemáticas

El gobierno de Jalisco anuncia cambios en trámites vehiculares para erradicar prácticas que afectan a los ciudadanos.

El gobierno de Jalisco anuncia cambios en trámites vehiculares para erradicar prácticas que afectan a los ciudadanos. | Twitter-Registro Civil

Los trámites vehiculares en Jalisco arrastran fallas estructurales acumuladas por años. El gobierno estatal detectó irregularidades profundas en el sistema y ahora anuncia un plan de reforma que cambiará la forma en que los ciudadanos gestionan sus obligaciones vehiculares.

El diagnóstico oficial reveló que el propio sistema empuja a los ciudadanos hacia gestores o “coyotes”. La pregunta es: ¿qué tipo de problemáticas son tan graves como para forzar una reestructuración completa?

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Jalisco detectó fallas que abrían la puerta a la corrupción en trámites vehiculares

Carlos Arias Madrid, titular del organismo, confirmó que distintos funcionarios aplican criterios diferentes para un mismo trámite. Esa variación genera incertidumbre y obliga a los ciudadanos a recurrir a intermediarios que conocen los “atajos” del sistema.

Otro problema crítico: una sola persona revisa, valida y concluye cada trámite vehicular en Jalisco. Esa concentración de funciones abre espacio directo a la discrecionalidad y a las irregularidades en la atención.

El diagnóstico también reveló actos de sabotaje en el sistema de citas electrónicas. Usuarios no encontraban disponibilidad y, cuando lograban un turno, los rechazaban con cualquier pretexto, lo que empujaba directamente a buscar un gestor.

Placas_Jalisco.jpg (Gobierno de Jalisco)

El plan concreto para simplificarlos incluye plataforma digital y reducción de requisitos

La reforma contempla una reducción promedio del 70% en los requisitos de los trámites vehiculares, con casos que alcanzan hasta el 80%. El cambio más inmediato: la credencial de elector vigente con domicilio en Jalisco bastará como documento único de identidad y domicilio.

Se elimina la constancia de situación fiscal, el CURP y los comprobantes adicionales que antes complicaban el proceso sin aportar valor real. También desaparecen los formatos extra y se amplía la vigencia de los comprobantes de domicilio bajo un principio de confianza al contribuyente.

El proyecto incluye además un Centro de Validación Digital para realizar trámites completamente en línea, con carga de documentos, validación centralizada y autorización para recoger placas sin contacto directo con funcionarios. Se habilitaron también citas en menos de 12 horas y un sistema de denuncias anónimas para reportar irregularidades.

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