Últimos días en Baja California: caravanas de salud ofrecen atención médica y dental gratuita en Mexicali, Ensenada y Rosarito hasta esta fecha

Las caravanas de salud en Baja California llegan a colonias y comunidades donde la distancia o la falta de servicio médico complica la atención médica gratuita. El programa atiende a quienes no cuentan con IMSS, ISSSTE ni clínica privada cerca. Esta semana, unidades médicas móviles se instalan en puntos fijos de tres municipios del estado para ofrecer revisiones, consultas y atención dental sin necesidad de cita ni pago.

La oportunidad es limitada. Solo quedan días para aprovechar los servicios de salud gratuitos en Mexicali, Ensenada y Rosarito. Las jornadas tienen fechas específicas de inicio y cierre, y una vez que la unidad levanta el módulo, no regresa al mismo punto en el corto plazo.

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¿Dónde estarán las caravanas de salud gratuitas en Baja California y hasta qué día?

Las unidades médicas móviles operan del 9 al 13 de junio de 2026 en tres municipios de Baja California. El horario de atención en todos los puntos es de 7:00 a 16:00 horas, sin necesidad de cita previa ni documentación especial para acceder al servicio.

Los tres puntos de atención son los siguientes:

Mexicali: Predio en Prolongación Calle Cuarta, Colonia Corregidora, C.P. 21220

Predio en Prolongación Calle Cuarta, Colonia Corregidora, C.P. 21220 Ensenada: Campamento Las Brisas, a un costado de la Escuela Primaria Benito Juárez, C.P. 22908, Punta Colonet

Campamento Las Brisas, a un costado de la Escuela Primaria Benito Juárez, C.P. 22908, Punta Colonet Rosarito: Parque José Cruz Navarro, Adolfo Ruiz Cortines, El Paraíso, C.P. 22712, Primo Tapia

Cada sede funciona como módulo temporal instalado en espacios abiertos y de fácil acceso. El personal médico atiende a las personas conforme llegan, sin turnos ni registro anticipado. Quienes viven lejos de clínicas o centros de salud tienen en estas jornadas una alternativa directa y sin costo.

¿Qué servicios ofrecen las caravanas de salud en Mexicali, Ensenada y Rosarito?

Las caravanas de salud en Baja California cubren atención básica y preventiva para toda la familia. Los servicios no requieren derechohabiencia ni pago, lo que las convierte en la única opción médica accesible para muchas comunidades rurales y periurbanas del estado.

Los servicios disponibles incluyen:

Consulta médica general

Toma de presión, glucosa y signos vitales

Detección de diabetes e hipertensión

Atención dental básica

Orientación nutricional

Salud reproductiva y planificación familiar

Vacunación (según disponibilidad)

Entrega de medicamentos básicos

En algunos puntos de atención se suman servicios adicionales:

Estudios de laboratorio básicos

Ultrasonidos

Atención psicológica

Módulos de prevención sobre adicciones y salud sexual

Estas jornadas permiten detectar enfermedades a tiempo y dar seguimiento a condiciones crónicas como diabetes o presión alta, que en zonas sin clínica cercana suelen quedar sin diagnóstico. La atención está disponible para cualquier persona que se presente en el horario indicado.

Quienes vivan en Mexicali, Ensenada o Rosarito, o en localidades cercanas sin acceso regular a servicios médicos, tienen hasta el 13 de junio para acudir a cualquiera de los tres puntos sin cita ni costo. Lleva una identificación y preséntate antes de las 16:00 horas para garantizar tu atención dentro del horario de operación.

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