Cédula Profesional Electrónica: estos son los requisitos que deben cumplir todos los profesionales mexicanos para solicitarla

Este documento es emitido por la Secretaría de Educación Pública y funciona como la autorización oficial para ejercer una profesión.

Este documento es emitido por la Secretaría de Educación Pública y funciona como la autorización oficial para ejercer una profesión. | Getty Images

Contar con una cédula profesional es un requisito clave para ejercer legalmente una carrera en México. Con la digitalización de trámites, ahora es posible obtener este documento en línea, lo que ha facilitado el proceso para miles de egresados en todo el país.

Actualmente, la Cédula Profesional Electrónica es emitida por la Secretaría de Educación Pública, y funciona como la autorización oficial para ejercer una profesión, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la autoridad.

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¿Qué es la cédula profesional electrónica y quiénes deben tramitarla?

La Cédula Profesional Electrónica es el documento oficial que avala que una persona concluyó sus estudios y cuenta con el reconocimiento necesario para ejercer su profesión en México. Es obligatoria en muchas áreas laborales y suele ser solicitada por empleadores e instituciones.

Este trámite aplica para niveles como técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, siempre que el título haya sido emitido por una institución reconocida y esté debidamente registrado. Por ello, todas las personas que deseen ejercer de manera formal, ya sean recién egresados o profesionistas que no la hayan tramitado, deben contar con este documento.

CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA



👨‍🎓La jurisprudencia emitida por el Pleno de la @SCJN materia constitucional establece que:



El artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, no… pic.twitter.com/2CxBA0h8nS — Juan Carlos Díaz Carranza (@JCDCarranza) March 14, 2026

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la cédula profesional electrónica?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los requisitos principales son:

CURP vigente

Firma electrónica (e.firma) activa

Título profesional en formato electrónico, previamente registrado por la institución educativa

Medio de pago para cubrir los derechos del trámite

Estos elementos son indispensables para completar la solicitud en línea.

¿El trámite es completamente en línea para todos?

El proceso se realiza a través del portal oficial del gobierno y está disponible las 24 horas del día.

Sin embargo, existe una condición importante: el trámite en línea aplica principalmente para títulos emitidos a partir del 1 de octubre de 2018. En caso de que el documento sea anterior a esa fecha, es posible que parte del proceso deba realizarse de manera presencial.

¿Cómo se realiza el trámite paso a paso?

El proceso es sencillo y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet:

Ingresar al portal de cédula profesional

Capturar la CURP

Validar identidad con la e.firma

Verificar que el título esté registrado

Realizar el pago correspondiente

Descargar la cédula en formato electrónico

Una vez finalizado, el documento queda disponible de forma digital para su uso en distintos trámites.

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