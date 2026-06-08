Visas que ya no tendrán validez en Estados Unidos; cambios para trabajadores extranjeros

Aunque se trató de uno de los trámites que más presumía Donald Trump para ingresar a Estados Unidos de forma legar; este día un juez federal anuló el costo de 100 mil dólares (un millón 744 mil pesos) de las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros.

El presidente estadunidense señaló que las visas serían entregadas a empleados altamente cualificados; sin embargo la autoridad judicial indicó que constituía un impuesto ilegal que el Congreso nunca autorizó.

¿Por qué las visas H-1B para trabajadores extranjeros no tendrán validez?

Las visas permitían conseguir la estacia legal en Estados Unidos tras un pago único; sin embargo, fueron frenadas tras una demanda interpuesta por 20 fiscales generales estatales demócratas

La administración argumentó que la tarifa constituía una sanción monetaria legal que el presidente estaba autorizado a imponer según la ley federal de inmigración, que le otorga el poder de restringir la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros cuando lo considera “perjudicial para los intereses de los Estados Unidos “.

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El juez de distrito estadounidense Leo Sorokin, en Boston concluyó que la tarifa no era una multa, sino un impuesto que el presidente republicano no tenía autorización del Congreso para imponer y que el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no podían implementar.

“En este caso, la naturaleza y la aplicación del pago de 100 mil dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine dicho pago”, escribió Sorokin, quien fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró que la administración Trump confía en que la orden de Sorokin será revocada en apelación.

¿Cómo funciona la visa H-1B para trabajadores extranjeros?

El programa H-1B ofrece 65 mil visas al año, además de otras 20 mil para trabajadores con títulos avanzados, aprobadas por un período de tres a seis años. Antes de la proclamación de Trump, los empleadores que solicitaban una visa para un trabajador extranjero solían pagar entre 2 mil y 5 mil dólares.

Pocos empleadores han pagado la tarifa de Trump desde que se instituyó. Hasta el 15 de febrero, se había recibido solo 85 pagos de la tarifa de 100 mil dólares, según declaró un funcionario de la agencia en un documento presentado en marzo.

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