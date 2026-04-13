SEP abre lista de espera para estudiantes sin escuela; así puedes inscribir a tu hijo

Si tu hijo se quedó sin escuela para el ciclo escolar 2026, aún hay una nueva oportunidad. La Secretaría de Educación Pública (SEP), en el estado de Baja California Sur, abrió una lista de espera para inscripciones dirigida a estudiantes que no lograron obtener un lugar en la escuela, durante el proceso de preinscripciones 2026.

Este registro se habilita en abril y busca garantizar el acceso a la educación básica en escuelas SEP. Si es el caso de tu hijo o hija, sigue leyendo, porque te contamos cuáles son los requisitos y fechas clave del proceso.

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¿Cómo registrar a mi hijo en la lista de espera de la SEP antes de las inscripciones 2026?

La SEP informó que esta convocatoria está dirigida a alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, que por alguna razón no completaron su proceso o no fueron asignados a un plantel en la primera etapa.

📰 #Noticias | El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, atiende el crecimiento de la matrícula en educación secundaria en el municipio de Los Cabos, mediante la ampliación de la infraestructura educativa.



🔗 Encuentra… pic.twitter.com/34FMAPeIOL — Gobierno de BCS (@GobBCS) April 11, 2026

Esta nueva fase de inscripciones SEP permitirá a madres, padres y tutores registrar nuevamente a sus hijos, elegir opciones disponibles y participar en una segunda asignación de espacios. Es importante destacar que los lugares estarán sujetos a disponibilidad en las escuelas, por lo que no necesariamente se garantiza el ingreso al plantel de primera elección.

Entre los requisitos más importantes están:

CURP del estudiante

Datos del tutor

Comprobante de domicilio

Los pasos a seguir para anotar a tu hijo en la lista de espera de la escuela de tu preferencia son los siguientes:

Acudir personalmente a la escuela donde deseas inscribir a tu hijo o hija

Verificar la disponibilidad de espacios

En caso de existir cupo, solicitar la incorporación a la lista de espera

Estar al tanto, al comienzo de las inscripciones para saber si obtuvo un lugar

¿Cuáles son las fechas clave para inscribirse en Baja California?

En el caso de Baja California Sur, la convocatoria SEP establece que el registro en la lista de espera estará disponible a partir del 15 de abril de 2026 y hasta el inicio del próximo periodo escolar, lo que permitirá a las familias asegurar un lugar para los pequeños en alguna escuela de educación básica.

Si tu hijo o hija no cuentan con ligar en una escuela de la SEP, no dejes pasar esta oportunidad, pues los alumnos de educación básica en Baja California Sur cuentan con una nueva oportunidad para hacer su inscripción escolar.

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